Синоптики рассказали, ждать ли ярославцам бабьего лета

20-градусное тепло в Ярославской области продержится практически всю первую декаду сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

20-градусное тепло в Ярославской области продержится практически всю первую декаду сентября. Такой прогноз на начало осени дали синоптики Центра «Фобос».

- Метеорологическое лето со среднесуточной температурой +15 градусов и выше, будет продлено еще на две недели, а этот период как раз и совпадет с молодым бабьим летом. Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября, - обнадежили синоптики.

Завтра, 29 августа, благодаря гребню скандинавского антициклона, в Ярославле ожидается солнечная погода, днем +16..+18. В среду обойдется без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до +21..+23 градусов.

- В заключительный день сезона лето громко заявит о себе июльским теплом, когда в условиях преобладания солнечной и сухой погоды температура воздуха повысится до +24..+26, - сообщили в Центре.

На 1 сентября придется пик жары – термометры покажут +26..+28, возможно даже +30. Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму.

2 и 3 сентября ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем в субботу +25..+27, в воскресенье - +22..+24.

По предварительным прогнозам, сентябрь ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы, а климатические осадки - чуть меньше нормы.