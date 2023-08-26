В Ярославле на Советской площади состоялся музыкальный спектакль «Евгений Онегин»

На площади собрались более восьми тысяч человек Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле вчера, 25 августа, на Советской площади состоялся музыкальный спектакль «Евгений Онегин». Он дал старт проекту «Большой концерт», который теперь будет проводиться в нашем регионе. Суть проекта в том, чтобы ставить масштабные спектакли и концерты на открытом воздухе. Таким образом, их смогут посетить большое количество человек. Дирижер Юрий Башмет поддержал эту инициативу. После реконструкции стадиона «Шинник», «Большой концерт» планируют провести там 20 тысяч человек.

«Евгений Онегин» в пятничный вечер собрал на площади более восьми тысяч человек. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

На Советской площади был аншлаг Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Начало музыкального спектакля было назначено на 20 часов. Люди стали собираться примерно за полчаса до этого, кто-то занимал свои места на стульях, кто-то – вставал у ограждения, как можно ближе к сцене.

- Хочу поздравить всех присутствующих – вас и нас – с тем, что этот проект приобрел крылья, и сегодня мы впервые делаем это. Я уверен, что вам это все понравится. Вы услышите знакомую гениальную музыку, будете знать, что вообще происходит в этом произведении. Заново поймете Пушкина, - сказал Юрий Башмет.

Перед началом спектакля зрителей поприветствовали Михаил Евраев и Юрий Башмет Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Вышел оркестр с маэстро Юрием Башметом, немного погодя – зрители увидели и Константина Хабенского, который начал читать Александра Пушкина. В спектакле также принимали участие солисты оперы Большого театра, академии молодых певцов Мариинского театра, московского театра «Новая опера», хоровая капелла «Ярославия», государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и актриса Ольга Литвинова.

Константин Хабенский читал фрагменты "Евгения Онегина" Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА