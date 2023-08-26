Куда сходить в Ярославле 26 и 27 августа: афиша

В Ярославле 26 и 27 августа проходит "Пир на Волге". ФОТО: группа "Пир на Волге" ВКонтакте
Ярославский музей-заповедник
26 августа
Программа Пошехонского народного историко-краеведческого музея на выставке «Прялка: нити долгой жизни»:
- 13.00, 14.00 - мастер-класс по гаютинской росписи. Стоимость: 260 рублей. - 15.00 - занятие «Что такое прялка?» c демонстрацией прядения (по входному билету на выставку). 15.00 - экскурсия по городу «Любовный миф Ярославля». Билеты: от 400 руб. 18.00 - «Важнейшее из искусств в Ярославле» лекция Ирины Зубатенко об истории кино. Стоимость: 150 руб.
27 августа в 18.00 - концерт Филармонической хоровой капеллы «Ярославия». В исполнении коллектива прозвучат любимые песни из отечественных фильмов. Билеты: 50/80 руб.
Музей зарубежного искусства
26 августа в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).
Губернаторский дом
26 августа
15.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.
17.00 – Музыка сада. Overdrive Blues Band приглашает друзей: блюз, джаз, мировые хиты и авторская музыка. Билеты: 500 руб.
27 августа в 15.00 и в 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.
Музей истории города Ярославля
26 августа в 18.30 - музыкальный вечер Ирины Левинзон при участии Михаила Грайфера (гитара) в уютной обстановке музейного дворика. Вход свободный.
Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников
26 и 27 августа с 11.00 до 19.00
- выставка Вероники Голубковой; - выставка Елены Рукавишниковой.
Центральная библиотека им.М.Ю.Лермонтова
26 августа в 12.00 - литературно-музыкальная программа в музее «Битлз» «Художник и поэт John Lennon». Стоимость: 150 руб.
Культурное пространство Textil
26 августа
11.00 - квест «Загадки Красного Перекопа». 14.00 - экскурсия-прогулка по району «Человек красит место». Билеты: от 300 руб. 27 августа 11.00 - «Ткани не растут на деревьях» семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб. 11.30 - аудиопрогулка «Perekop» - маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб. 13.00 - «Мануфактура возможностей» экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб. 14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк». Билеты: от 250 руб. 15.00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.
Ярославский зоопарк
26 августа
День показательных кормлений животных: 10.00 - радужный краб в Ковчеге, 10.30 - амадины в Ковчеге, 11.00 - арасари в Зооэкзотариуме, 11.30 - кинкажу, поссумы, броненосец в Зооэкзотариуме, 13.00 - водоплавающие птицы на пруду, 14.00 - еноты, 15.00 - двугорбый верблюд.
27 августа
Международная ночь летучих мышей 13.00 - зооурок в Зооэкзотариуме «Семейство рукокрылых».
Стрелка
26 и 27 августа с 12.00 - Гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Вход свободный.
Всероссийская акция «Ночь кино» КЗЦ «Миллениум»
26 августа
14.00 - встреча-экскурсия по экспозиции Дмитрия Петрова «Плотина». 15.00 - открытие фестиваля «Золотой витязь». 18.00 - выставки и мастер-классы, а также тематическая фотозона. 19.00 - открытие всероссийской акции «Ночь кино». 20.00 – показ фильма «Чебурашка». Малый зал. 20.00 – показ фильма «Вызов». Большой зал. 22.45 – показ фильма «Праведник». Большой зал.
Ярославский планетарий
26 августа
Показ эксклюзивных космических фильмов: 20.00 - за пределами Солнечной системы, 21.00 - под звездным небом Ярославля + Необъятная Вселенная, 22.00 - под звездным небом Ярославля + Путешествие сквозь пространство и время. Стоимость: 150 руб. 20.00, 21.00, 22.00 - квест-экскурсия «Космические киносекреты». Стоимость: 200 руб.
Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
26 августа - «Ночь кино»: 16.30 - творческие площадки, литературные игры, фотозона, 17.00 - показ фильма «Чебурашка». Вход свободный.
ДК «Нефтяник»
26 августа - бесплатные кинопоказы: 18.00 – фильм «Чебурашка». 18.00 – фильм «Вызов». 21.00 – фильм «Праведник».
ДК «Магистраль»
26 августа - бесплатные кинопоказы: 15.00 – фильм «Чебурашка». 17.00 – фильм «Вызов». 19.00 – фильм «Праведник».
ДК «Красный Перекоп»
26 августа - бесплатные кинопоказы в 19.00 фильма «Чебурашка» и фильма «Вызов».
ДК «Гамма»
26 августа - бесплатные кинопоказы: 17.00 – фильм «Чебурашка». 19.00 – фильм «Вызов». 21.45 – фильм «Праведник».
ДК «Радий»
26 августа: 18.00 - интерактивная программа «Кино-формат». бесплатные кинопоказы: 19.00 - «Чебурашка», «Вызов», 22.00 - «Праведник».
Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле. Вход свободный:
Парк "Нефтяник" 26 августа в 11.00 - семейный выходной «Лето-лето» ул. Павлова, 2.
Парк на Даманском острове 26 августа в 12.00 - развлекательная программа ко Дню российского кино: выступления творческих коллективов и солистов, викторина, конкурсы, угадай мелодию, шуточный кастинг с ростовыми куклами - героями мультфильмов, фотозона «Стоп. Снято».
Площадка перед ДК «Судостроитель» 26 августа в 12.00 - семейная интерактивно-развлекательная программа «Телевизионная карусель».
Парк у ДК «Энергетик» 26 августа в 12.00 - развлекательная программа ко Дню российского кино «Лето в кадре».
Парк 30-летия Победы 26 августа в 12.00 - программа «Волшебник мыльных пузырей».
Юбилейный парк 26 августа в 19.00 - тематическая программа ко Дню российского кинематографа «КиноВечер».
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