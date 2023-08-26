Куда сходить в Ярославле 26 и 27 августа: афиша

В Ярославле 26 и 27 августа проходит "Пир на Волге". ФОТО: группа "Пир на Волге" ВКонтакте

Ярославский музей-заповедник

26 августа

Программа Пошехонского народного историко-краеведческого музея на выставке «Прялка: нити долгой жизни»:

- 13.00, 14.00 - мастер-класс по гаютинской росписи. Стоимость: 260 рублей. - 15.00 - занятие «Что такое прялка?» c демонстрацией прядения (по входному билету на выставку). 15.00 - экскурсия по городу «Любовный миф Ярославля». Билеты: от 400 руб. 18.00 - «Важнейшее из искусств в Ярославле» лекция Ирины Зубатенко об истории кино. Стоимость: 150 руб.

27 августа в 18.00 - концерт Филармонической хоровой капеллы «Ярославия». В исполнении коллектива прозвучат любимые песни из отечественных фильмов. Билеты: 50/80 руб.

Музей зарубежного искусства

26 августа в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).

Губернаторский дом

26 августа

15.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.

17.00 – Музыка сада. Overdrive Blues Band приглашает друзей: блюз, джаз, мировые хиты и авторская музыка. Билеты: 500 руб.

27 августа в 15.00 и в 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.

Музей истории города Ярославля

26 августа в 18.30 - музыкальный вечер Ирины Левинзон при участии Михаила Грайфера (гитара) в уютной обстановке музейного дворика. Вход свободный.

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

26 и 27 августа с 11.00 до 19.00

- выставка Вероники Голубковой; - выставка Елены Рукавишниковой.

Центральная библиотека им.М.Ю.Лермонтова

26 августа в 12.00 - литературно-музыкальная программа в музее «Битлз» «Художник и поэт John Lennon». Стоимость: 150 руб.

Культурное пространство Textil

26 августа

11.00 - квест «Загадки Красного Перекопа». 14.00 - экскурсия-прогулка по району «Человек красит место». Билеты: от 300 руб. 27 августа 11.00 - «Ткани не растут на деревьях» семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб. 11.30 - аудиопрогулка «Perekop» - маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб. 13.00 - «Мануфактура возможностей» экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб. 14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк». Билеты: от 250 руб. 15.00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.

Ярославский зоопарк

26 августа

День показательных кормлений животных: 10.00 - радужный краб в Ковчеге, 10.30 - амадины в Ковчеге, 11.00 - арасари в Зооэкзотариуме, 11.30 - кинкажу, поссумы, броненосец в Зооэкзотариуме, 13.00 - водоплавающие птицы на пруду, 14.00 - еноты, 15.00 - двугорбый верблюд.

27 августа

Международная ночь летучих мышей 13.00 - зооурок в Зооэкзотариуме «Семейство рукокрылых».

Стрелка

26 и 27 августа с 12.00 - Гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Вход свободный.

Всероссийская акция «Ночь кино» КЗЦ «Миллениум»

26 августа

14.00 - встреча-экскурсия по экспозиции Дмитрия Петрова «Плотина». 15.00 - открытие фестиваля «Золотой витязь». 18.00 - выставки и мастер-классы, а также тематическая фотозона. 19.00 - открытие всероссийской акции «Ночь кино». 20.00 – показ фильма «Чебурашка». Малый зал. 20.00 – показ фильма «Вызов». Большой зал. 22.45 – показ фильма «Праведник». Большой зал.

Ярославский планетарий

26 августа

Показ эксклюзивных космических фильмов: 20.00 - за пределами Солнечной системы, 21.00 - под звездным небом Ярославля + Необъятная Вселенная, 22.00 - под звездным небом Ярославля + Путешествие сквозь пространство и время. Стоимость: 150 руб. 20.00, 21.00, 22.00 - квест-экскурсия «Космические киносекреты». Стоимость: 200 руб.

Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого

26 августа - «Ночь кино»: 16.30 - творческие площадки, литературные игры, фотозона, 17.00 - показ фильма «Чебурашка». Вход свободный.

ДК «Нефтяник»

26 августа - бесплатные кинопоказы: 18.00 – фильм «Чебурашка». 18.00 – фильм «Вызов». 21.00 – фильм «Праведник».

ДК «Магистраль»

26 августа - бесплатные кинопоказы: 15.00 – фильм «Чебурашка». 17.00 – фильм «Вызов». 19.00 – фильм «Праведник».

ДК «Красный Перекоп»

26 августа - бесплатные кинопоказы в 19.00 фильма «Чебурашка» и фильма «Вызов».

ДК «Гамма»

26 августа - бесплатные кинопоказы: 17.00 – фильм «Чебурашка». 19.00 – фильм «Вызов». 21.45 – фильм «Праведник».

ДК «Радий»

26 августа: 18.00 - интерактивная программа «Кино-формат». бесплатные кинопоказы: 19.00 - «Чебурашка», «Вызов», 22.00 - «Праведник».

Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле. Вход свободный:

Парк "Нефтяник" 26 августа в 11.00 - семейный выходной «Лето-лето» ул. Павлова, 2.

Парк на Даманском острове 26 августа в 12.00 - развлекательная программа ко Дню российского кино: выступления творческих коллективов и солистов, викторина, конкурсы, угадай мелодию, шуточный кастинг с ростовыми куклами - героями мультфильмов, фотозона «Стоп. Снято».

Площадка перед ДК «Судостроитель» 26 августа в 12.00 - семейная интерактивно-развлекательная программа «Телевизионная карусель».

Парк у ДК «Энергетик» 26 августа в 12.00 - развлекательная программа ко Дню российского кино «Лето в кадре».

Парк 30-летия Победы 26 августа в 12.00 - программа «Волшебник мыльных пузырей».

Юбилейный парк 26 августа в 19.00 - тематическая программа ко Дню российского кинематографа «КиноВечер».

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