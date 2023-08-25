В Рыбинске Волочаевский парк получит дополнительное развитие

Жители предложили продолжить развитие парка: оборудовать многофункциональную спортивную площадку. Фото: Правительство Ярославской области

В 2020 году здесь были обустроены освещение, ливневки, тротуары и подходы к детским площадкам, проведены работы по озеленению, установлены спортивные элементы. Член рабочей группы по осуществлению Губернаторского контроля Валентин Журавлев выступил с идеей продолжить развитие территории.

– В свое время решался вопрос, быть этому парку или не быть. Благодаря активности Валентина Журавлева объект попал в проект «Формирование комфортной городской среды». Поступило предложение продолжить развитие парка: оборудовать многофункциональную спортивную площадку, сделать пешеходные дорожки. Мы поддерживаем и обязательно поможем, – сказал Михаил Евраев. – Также договорились подсветить памятник «Волга-мать».

Дмитрий Рудаков проинформировал губернатора, что новая спортивная площадка в парке расширит возможности для посетителей – здесь сможет заниматься не только молодежь, но и пожилые люди.

Губернатор посетил еще один проект благоустройства в Рыбинске. Рядом со школой №24 имени Б. Рукавицына по проспекту Серова в этом году будет капитально отремонтирован участок пешеходной зоны по четной стороне между улицами Гражданской и 9 Мая. Глава региона поручил добавить областные средства и сделать тротуар в плитке.

- Всего в этом году на ремонт тротуаров в городе направили около 20 млн рублей, - сообщает правительство области. - Также приведут в порядок пешеходные зоны на улицах Зои Космодемьянской, Пушкина и Труда, пересечении улиц Луговой и Куйбышева.

В этом году в смежных дворах здесь идут работы по губернаторской программе «Наши дворы» по инициативе граждан. После замены инженерных коммуникаций начались ремонт проездов и обустройство парковки. Во время работ сильно пострадала территория еще одного расположенного рядом двухэтажного дома. Жители выступили с инициативой включить и их двор по адресу: улица Блюхера, дом 13, в губернаторскую программу «Наши дворы».