Ремонт дороги Рыбинск – Большое Село начнется на год раньше – в 2024 году

В поселке Каменники завершается реконструкция памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: Правительство Ярославской области

– Изначально предполагалось начать строительство в 2025 году, но дорогу очень ждут жители района, и в 2025 году надо уже завершить ее ремонт, – сказал Михаил Евраев. – А начнем работы уже в следующем году. Подготовим письмо о переносе сроков строительства и приступим в следующем сезоне.

Рыбинский район сегодня отмечает день рождения. Глава региона принял участие в открытии праздничного концерта.

– Если коротко описывать главные особенности района, то можно сказать, что это территория, где есть все. Здесь находятся крупнейшие не только в регионе, но и в стране птицеводческие фабрики, сельхозпредприятия. Рыбинский район обладает богатейшими природными ресурсами, историко-культурным наследием и имеет огромные перспективы для развития туризма. Реализуем здесь масштабные инвестиционные проекты. Все больше людей выбирают Рыбинский район для загородной жизни, – подчеркнул губернатор. – Идет строительство жилья. Для обеспечения людей социальными объектами строим школу в Погорелке, открываем новые фельдшерские пункты, благоустраиваем дворы и общественные территории, ремонтируем дороги, занимаемся развитием водного транспорта.

Глава региона отметил, что сейчас в районе ведется ремонт нескольких автомобильных дорог.

– В этом году мы завершаем очень важную дорогу Рыбинск – Арефино, делаем дорогу от Рыбинска до Углича. В следующем году сделаем дорогу Рыбинск – Пошехонье, – рассказал губернатор. – Ранее дорожный фонд Рыбинского района составлял в среднем 11 млн рублей. В этом году мы добавили району на муниципальные дороги еще 50 млн рублей, то есть дорожный фонд стал в шесть раз больше.

По областной программе правительства региона в Рыбинском районе в этом году ремонтируются 11 проездов к социальным учреждениям. Также правительством области выделено 19 млн рублей на обновление грунтовых трасс в рамках новой региональной программы.

В районе проводится благоустройство семи общественных территорий. Одну из них, в поселке Каменники, губернатор посетил, чтобы оценить объем и сроки выполняемых работ. За счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в регионе правительством области, завершается реконструкция памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

– Рядом уже есть хорошая, современная детская площадка, которую мы сделали в прошлом году по программе «Наши дворы». Жители также просят восстановить причал и благоустроить пляж. Место действительно красивое и просит комплексного решения, – сказал Михаил Евраев.

С жителями губернатор также обсудил и необходимость работ по берегоукреплению на участке от Лавровского переулка до улицы Береговой. Требуется поддержка для включения в госпрограмму правительства области «Охрана окружающей среды в Ярославской области». Глава региона поддержал инициативу и пообещал помочь.