Учреждена премия губернатора для педагогов Ярославской области

Михаил Евраев вручил дипломы победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов для педагогов. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году главной темой встречи стало обсуждение актуальных задач Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

– Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей региона: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тысяч рублей. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд, – сказал Михаил Евраев.

Михаил Евраев поблагодарил всех педагогов региона за профессионализм и верность призванию. Он отметил, что Правительство региона ежегодно уделяет внимание модернизации материально-технической базы учебных заведений. Благодаря нацпроекту «Образование», который в регионе реализует правительство области, в новом учебном году откроются детский технопарк «Кванториум» в ярославской школе №88 и центр цифрового образования «IT-куб» в Угличе. В пяти школах для детей с ограниченными возможностями здоровья готовы учебные мастерские, в сельских школах региона отремонтированы четыре спортивных зала и созданы 47 центров образования «Точка роста».

– Цель этой работы – обеспечить равный доступ к современному качественному образованию для каждого ребенка. Поэтому еще одно направление – обеспечение транспортной доступности, – добавил Михаил Евраев. – Сейчас парк школьных автобусов составляет 272 единицы. До конца года его пополнят еще 49 автобусов, часть которых заменит устаревшую технику. Мы выделили серьезные средства на антитеррористическую защиту учреждений образования – более 500 млн рублей. И в следующем году эта работа будет продолжена. Все школы, детские сады, колледжи должны иметь ограждение, электронные замки, профессиональную охрану.

Ведется при контроле правительства области строительство новых учебных заведений. 1 сентября откроют свои двери школы в селах Марково Ростовского района и Вощажниково Борисоглебского района, скоро завершатся работы в школах на улице Пашуковской в Ярославле и в селе Погорелка Рыбинского района. Началось строительство двух новых школ в Ярославле – на Московском проспекте и на улице Большой Федоровской, школы в поселке Заволжье Ярославского района и второго корпуса школы в Угличе. По федеральной программе проведен капитальный ремонт в трех школах: в Ярославле, Рыбинске и Тутаевском районе.

– И еще пришли к решению сделать специальную программу по восстановлению пришкольных стадионов. Многие из них в неудовлетворительном состоянии, – отметил Михаил Евраев. – Кроме того, у нас есть программа по приведению в порядок дворов больниц, и так же важно привести в порядок дворы в школах и детских садах.

Михаил Евраев вручил дипломы победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России». Награждены 23 человека.