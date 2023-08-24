В Тутаеве в этом году начнут ремонт проспекта 50-летия Победы

На проспекте планируется заменить асфальтовое покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, часть тротуаров сделать в плитке. Фото: Правительство Ярославской области

Дорога является частью основной трассы Ярославль-Рыбинск, находится в плохом состоянии и требует срочного ремонта. По поручению главы региона на эти цели выделено более 150 млн рублей. Работы под контролем правительства области начнутся в этом году.

– Первый этап ремонта проспекта 50-летия Победы сделаем уже в этом году, вопрос с выбором подрядной организации будет решен в ближайшее время. В 2024 году сделаем второй этап. Далее, возьмем эту дорогу на баланс области, чтобы снять с района нагрузку по ее содержанию, – рассказал Михаил Евраев.

Всего в этом году Тутаевскому району выделено более 300 млн рублей на ремонт дорог, включая объекты реализуемого в регионе правительством области национального проекта «Безопасные качественные дороги» и те, которые начнут делать за счет лимитов 2024 года.

- Так, в городе завершен ремонт участка на улице Розы Люксембург. После завершения торгов также приступят к ремонту тротуара на улице Толбухина и участка дороги на улице Терешковой, - говорится в сообщении правительства области. - За счет средств нацпроекта в районе привели в порядок дорогу Панино – Микляиха, а в поселке Фоминское продолжается ремонт участка на улице Центральной. В работе объекты в поселках Чебаково и Микляиха, селе Борисоглеб, деревнях Языково, Шелково, Павловское и Никитское.