На правом берегу Тутаева обустроят пешеходную зону

В Тутаеве губернатор оценил ход работ по комплексному благоустройству центрального парка. Фото: Правительство Ярославской области

В числе вариантов – Моторостроителей и Соборная. В рамках рабочей поездки в Тутаевский район губернатор Михаил Евраев побывал на обеих, а также в Центральном парке, где идет благоустройство.

Сейчас в регионе есть две улицы, предназначенные только для пешеходов – в Ярославле и Данилове, где недавно в рамках проекта благоустройства был сделан променад. В дальнейшем в областном центре по инициативе губернатора Михаила Евраева планируется сделать пешеходными три улицы. В перспективе по планам правительства области свои пешеходные зоны должны появиться во всех крупных городах региона.

– Посмотрели варианты развития пешеходной зоны на правом берегу. Надо сделать так, чтобы в Тутаеве, как и во всех наших районах, была крупная, комфортная пешеходная зона. Не маленький кусочек, а серьезная пешеходная зона, которая станет новой точкой притяжения для жителей, привлечет туристов и даст развитие малому бизнесу, – подчеркнул Михаил Евраев.

В Тутаеве губернатор оценил ход работ по комплексному благоустройству центрального парка. Финансирование проекта ведется под контролем правительства области на средства гранта Минстроя.

Вечерами и в выходные дни парк ежегодно посещают до 143 тысяч раз. По итогам реализации проекта правительство области прогнозирует значительное увеличение этой цифры.

– Пообщались с подрядчиком и договорились, что будем делать там фонтан. Также решили, что после окончания работ объявим голосование и жители сами выберут название для этого парка, – рассказал Михаил Евраев.

Также глава региона побывал на месте строительства понтонного причала на берегу Волги для швартовки грузопассажирского парома.

– К следующему сезону здесь уже будет красивый домик, как у причала у Толгского монастыря, с зоной ожидания, яркой подсветкой, кафе для пассажиров. Появилась также идея благоустроить променад вдоль Волги и мостики над водою с кафе и ресторанами, - сообщил Михаил Евраев.

На их создание двух понтонов - сначала на правом, а затем на левом берегу - из областного бюджета правительством области было выделено порядка 80 миллионов рублей.

Ежедневный пассажиропоток между берегами Тутаева составляет 1,5–2 тысячи человек. Перевозки на пароме после двухлетнего перерыва были возобновлены в начале мая этого года по поручению губернатора Михаила Евраева.