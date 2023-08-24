В Ярославской области состоится фестиваль искусств «Золотой Витязь» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области состоится фестиваль искусств «Золотой Витязь». Мероприятие пройдет в регионе с 26 по 28 августа. В нем поучаствуют различные деятели искусств – театра, кино, музыки, литературы, живописи – из городов России и Белоруссии .

- Церемония открытия фестиваля состоится 26 августа в Концертно-зрелищном центре в Ярославле. Гостями события станут артисты Николай Бурляев, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин, Татьяна Петрова, Инга Шатова. Также в рамках церемонии выступят Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр и «Квартет PRO», - рассказали в правительстве региона.

В воскресенье, 27 августа, в библиотеке имени Н.А. Некрасова пройдет творческая встреча с поэтом, писателем, историком Александром Орловым.

В этот же день жителей и гостей Ростова ожидают творческие встречи с народными артистами России Николаем Бурляевым и Валерием Бариновым. В Ростовском кремле пройдут концерт праздничного хора Данилова монастыря и показ документально-художественного фильма «Боже! Чувствую приближение Твоe!», посвященного кинорежиссеру Андрею Тарковскому. Также показ состоится в ДК города Переславля-Залесского.

28 августа в Ярославле и Тутаеве зрители увидят цикл короткометражных документальных фильмов «Дыша одним дыханием». Кино посвящено 80-летию снятия блокады Ленинграда. Также запланированы творческие встречи с режиссером-документалистом Дмитрием Чернецовым и артистом Владимиром Гостюхиным.

В Центре патриотического воспитания в Ярославле состоится музыкально-поэтическая программа актера театра и кино Сергея Варчука «Черно-белое кино», в КЗЦ – концертная программа «Поэзия, ставшая песней».

Вход на мероприятие свободный, в отдельных случаях – по предварительной записи.