В Иванове помощник по хозяйству украл у работодателей дорогие украшения

Ивановские полицейские расследуют уголовное дело о крупной краже ювелирных украшений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ивановские полицейские расследуют уголовное дело о кражах ювелирных украшений. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 3 миллиона 240 тысяч рублей.

Установлено, что преступления совершал 33-летний житель Иванова. Он работал в обеспеченной семье помощником по хозяйству: выполнял в доме и саду мелкую бытовую работу, а также возил детей хозяев дома. Работодатели полностью доверяли своему помощнику, поэтому доступ ему был открыт во все комнаты.

Этим мужчина и воспользовался, когда ему понадобились деньги.

- Он похитил из шкатулки хозяйки жилища золотой браслет элитной фирмы. Женщина заметила пропажу, но списала ее на свою беспечность: некоторое время назад она отдыхала на море, и решила, что браслет соскользнул с руки во время плавания. Однако ситуация повторилась и через несколько месяцев женщина поняла, что среди ее украшений не хватает серег, браслета и нескольких подвесок, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Хозяева дома напрямую спросили о пропажах у своего работника. Тот тоже не стал юлить и признался, что украл ювелирку. Когда приехала полиция, мужчина рассказал подробности своего морального падения.

Выяснилось, что украшения ивановец сдавал в ломбарды, после чего делал ставки на спорт. Каждый раз мужчина надеялся, что сможет отыграться и выкупить назад кольца, подвески и серьги, но удача постоянно отворачивалась от него.

- Полицейскими выявлено четыре эпизода преступной деятельности фигуранта, которые объединены в одно производство. Часть украшений возвращена законным владельцам, - сообщили в полиции.