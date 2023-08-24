Костромские врачи рассказали о состоянии подростков, пострадавших в ДТП

Состояние одного из подростков, попавших в ДТП под Костромой, оценивается как тяжелое. ФОТО: правительство Костромской области

Два 15-летних подростка попали в ДТП на трассе Кострома – Сусанино. По предварительной версии, юный водитель мопеда «Альфа» не пропустил «Тойоту» и врезался в нее. Ребят госпитализировали в Буйскую ЦРБ.

- Состояние одного подростка тяжелое. Организован выезд костромских нейрохирургов, молодому человеку проведена операция. В настоящее время пациент находится в реанимации, - рассказали в правительстве Костромской области со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Сегодня, 24 августа, состоится консилиум, на котором медики решат, необходимо и возможна ли перевозка пациента в травматологический центр Костромы.

У второго молодого человека дела обстоят чуть лучше. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Подростка уже доставили в больницу областного центра, в ближайшее время пройдет операция.