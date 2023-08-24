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Кострома 24 августа 2023 13:15

В Костромской области температура воздуха опустилась ниже нуля

В городе Шарья Костромской области зафиксировали первые заморозки
Полина Вачнадзе
В ночь с 23 на 24 августа в центре России зафиксировали первые заморозки.

В ночь с 23 на 24 августа в центре России зафиксировали первые заморозки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь с 23 на 24 августа в центре России зафиксировали первые заморозки. Ниже нуля температура опустилась в Костромской и Кировской областях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

- Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России. Ниже нуля опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях. Холоднее всего было в городе Шарья, Костромской области, там минимум составил -1,4 градуса, - написал Михаил Леус.

МЧС по Костромской области опубликовало новое предупреждение о заморозках - ниже нуля столбики термометров опустятся ночью и в утренние часы 25 августа. Ожидается -2 градуса.

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