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Иваново24 августа 2023 12:56

В Кинешме Ивановской области строят памп-трек для любителей экстрима

В Ивановской области на стрелке рек Волга и Кинешемка построят памп-трек
Полина Вачнадзе
Ход работ на объекте проинспектировали заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Чесноков и глава Кинешмы Вячеслав Ступин. ФОТО: правительство Ивановской области

Ход работ на объекте проинспектировали заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Чесноков и глава Кинешмы Вячеслав Ступин. ФОТО: правительство Ивановской области

В Кинешме Ивановской области на стрелке Волги и Кинешемки для любителей экстремальных видов спорта строят специальное сооружение – памп-трек. Он станет одной из зон новой городской территории «Порта культуры и отдыха».

Еще совсем недавно эта часть Кинешмы была практически заброшена. Сейчас здесь создали уютное место для прогулок, откуда открываются красивые виды на слияние двух рек.

- Подрядная организация готовит основание под устройство памп-трека, скейт-боула, стритбола и детской площадки. Эта функциональная зона привлечет на новое общественное пространство еще больше молодежи, - сказал глава Кинешмы Вячеслав Ступин.

Работы на стрелке начались в 2022-м году. Благодаря федеральному гранту удалось обустроить прогулочный бульвар и смотровую платформу «Стрелка», установить ограждения, современное освещение и уличную мебель на набережной. В этом году благоустройство продолжается.

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