Ивановские педагоги получат от 30 до 100 тысяч рублей

В Ивановской области разработали новые меры поддержки педагогов. Фото: Полина Вачнадзе

В Ивановской области разработали новые меры поддержки педагогов. В регионе введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, дополнительного и дошкольного образования. Кроме того, запланировано дополнительное поощрение для наставников, подготовивших победителей всероссийских образовательных конкурсов, и увеличение выплат за классное руководство.

Как сообщили в правительстве Ивановской области, в 2023 году с 10 до 50 человек увеличат количество учителей, которых наградят званием «Почетный работник образования». Каждый награжденный получит 30 тысяч рублей.

Педагогам-наставникам, чьи ученики выиграли Всероссийские олимпиады школьников, предложили увеличить выплаты с 50 до 100 тысяч рублей.

- Кроме того, в Ивановской области есть победители и призеры других олимпиад и конкурсов, которые организует Министерство просвещения РФ. Считаю, это тоже достойный результат, если дети побеждают в таких конкурсах, и надо это поощрять. Поэтому таким педагогам предлагаю установить выплаты 30 тыс. рублей за каждого победившего ученика, - сказал губернатор региона Станислав Воскресенский.

Предусмотрено увеличение вознаграждения и за классное руководство в школах и кураторство в колледжах. К «президентским» 5 тысячам рублей планируют добавить 3 тысячи «региональные».