Известный стилист Александр Рогов не смог поесть в ярославских ресторанах

Со вчерашнего дня они выбирают места, в которых непосредственно будут проходить съемки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле известный стилист Александр Рогов со своей командой приехали снимать ТВ-шоу «Рогов в городе». Со вчерашнего дня они выбирают места, в которых непосредственно будут проходить съемки.

Модному ведущему город понравился, однако, он был расстроен тем, что в ярославских ресторанах полная посадка и невозможно найти место, чтобы поесть.

- Мы в Ярославле, уже снимаем серию. Все супер, город красивый, все классные и контактные, но – в Ярославле негде есть. В отеле, котором мы живем, кормят отвратительно, есть там нечего, кроме сендвичей, а хочется поесть какой-то горячей еды, а другие рестораны полностью заняты, - сокрушается Александр Рогов. – У нас уже третий ресторан, где просто не сажают. Давно я не был в ситуации, когда я прихожу в ресторан, а для меня нет столика. Ярославль, что ж ты делаешь? Умрем у вас от голода.