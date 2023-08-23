В Ярославле у парка 30-летия Победы появится попечительский совет

Михаил Евраев: - Парк занял второе место в голосовании по отбору проектов благоустройства на 2024 год. Фото: Правительство Ярославской области

– Парк занял второе место в голосовании по отбору проектов благоустройства на 2024 год, – отметил Михаил Евраев. – Свои голоса отдали почти 16 тысяч человек. Здесь будет реализован проект благоустройства за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». А попечительский совет вместе с жителями обсудит, что еще требуется здесь реализовать. Возможно, с привлечением средств инвесторов. Жители уже предложили сделать подсветку стелы, благоустроить часть территории, поставить военную технику. Со своей стороны область и город готовы вам помогать.

В следующем году в парке при контроле правительства области за счет федеральных средств запланированы работы по озеленению, устройству пешеходных дорожек, уличного освещения, установке спортивного и игрового оборудования, видеонаблюдения.

Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым посетил и один из дворов района. У многоквартирных домов по улице Труфанова и Мурманскому проезду за счет средств губернаторской программы «Наши дворы» идут работы по благоустройству. Здесь отремонтируют проезды, обустроят освещение, парковочные места, сделают тротуары в плитке и подходы к подъездам, установят новые лавочки и урны.

– 38 дворов благоустроим в этом году в Ярославле. Сейчас уже идет отбор проектов на следующий год. Планируем, что будет еще больше, – сообщил Михаил Евраев. – Часть объектов можно будет реализовать за счет лимитов следующего года. Важно, чтобы была готова проектно-сметная документация с учетом мнения жителей.

Всего в регионе в этом году по программе «Наши дворы» сделают 87 дворовых территорий и 44 детско-спортивные площадки. Михаил Евраев отметил, что более половины объектов в высокой степени готовности. Районам, которые реализовали проекты этого года с опережением графика, правительством области предоставлено право приступить к новым за счет лимитов 2024 года.