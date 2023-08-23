Программу по ремонту спортплощадок в школах и детсадах разработают в регионе

В школе также необходимо привести в порядок подходы и подъезды к ней. Фото: Правительство Ярославской области

В этом учебном заведении пришкольный стадион со спортивными тренажерами уже два года закрыт из-за несоответствия нормам ГОСТ и СанПиН. Между тем, в школе обучаются 720 ребят.

– Обязательно нужно приводить в порядок стадион, – подчеркнул Михаил Евраев. – Будем разрабатывать отдельную областную программу по приведению спортплощадок в школах и детских садах в достойное состояние. Понятно, что все сразу не сделаем, но будем постепенно двигаться. Только в Ярославле в реконструкции нуждаются 30 объектов.

Губернатор оценил, как в школе обеспечивают антитеррористическую безопасность. В учреждении принят весь необходимый комплекс мер, включая ограждение территории по периметру, которое сделали три года назад.

Также Михаил Евраев встретился с педколлективом и родителями учащихся. Поддержал их решение, что, кроме стадиона, необходимо привести в порядок подходы и подъезды к учебному заведению, сделать пандусы при входах в здание.

В завершение встречи губернатор поздравил присутствующих с наступающим новым учебным годом и напомнил, что всем первоклассникам будут вручены канцелярские наборы в рамках региональной акции, реализуемой правительством области, «Подарок первокласснику». В этом году их получат 15,5 тысячи школьников.