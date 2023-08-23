Еще 8 военно-мемориальных объектов приведут в порядок в Ярославской области

На совещании прозвучало, что всего за счет федеральных и областных средств приведут в порядок более 90 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений. Фото: Правительство Ярославской области

Заявки муниципальных образований на такую сумму поддержал губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания с главами городских округов и районов.

Благодаря поддержке правительства региона будет благоустроена часть территории Воинского мемориального кладбища в Ярославле, где сейчас проводятся и захоронения военнослужащих, погибших в СВО. На эти цели предусмотрено 2,5 млн рублей. В Рыбинске благоустроят мемориал в честь полиграфистов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сумма финансирования – 2,2 млн рублей. Еще более 2 млн рублей пойдет на приведение в порядок Братского кладбища в Ростове. В Тутаеве будет подключен к газу Вечный огонь у памятника жителям города, погибшим в Великой Отечественной войне. Также благоустроят мемориалы в Даниловском, Угличском, Некоузском районах. А в Рыбинске – еще два индивидуальных воинских захоронения.

– Во время поездок в районы стараюсь посещать воинские мемориалы, чтобы возложить цветы. Эти памятники – важнейшая часть истории каждого города или поселка, напоминание о героизме жителей, о том подвиге, который они совершили ради родной земли, – сказал Михаил Евраев. – И мы должны делать максимум, чтобы эти территории, ради которых люди отдавали свои жизни, процветали и были благоустроенными. Ну, и в первую очередь необходимо поддерживать в должном состоянии сами мемориалы, эту народную память. Когда был в Тутаеве, возлагал цветы к Вечному огню, который не горел – проблемы с подключением газа. Такого, конечно, быть не должно. Помогаем районам с финансированием этих работ.

Ранее в этом году на благоустройство мемориалов правительство региона выделяло еще 10 млн рублей. Всего за счет федеральных и областных средств приведут в порядок более 90 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений. Отбор проектов структуры правительства области ведут на конкурсной основе. Решение о финансировании принимается с учетом ряда критериев: значимость объекта для муниципального образования, состояние, наличие шефства, проведение благоустройства в течение последних пяти лет.