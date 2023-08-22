Все объекты должны быть завершены к 1 сентября. Фото: Александр БОЙКО

В Ярославле все школы готовы к началу учебного года. О выполненных ремонтных работах в школах и детских садах рассказала на открытом совещании заместитель мэра Елена Волкова.

За лето отремонтировали 179 учебных учреждений. На все необходимые работы потратили 153 миллиона рублей.

- Объем финансирования и объем работ в этом году очень большой. У нас только по системе образования произошло увеличение объемов на проведение ремонтов почти в два раза. Средства, которые выделяются депутатами муниципалитета, отправляются в сферу образования. При планировании бюджета на следующий год, нам важно эти показатели сохранить. При таких темпах проведения работ мы сможем за два-три года значительно улучшить материально-техническую базу наших учреждений, – подчеркнул глава города Артем Молчанов. – Мы продолжаем наши визиты в школы. В сфере образования мелочей не бывает. Все протоколы, которые составляются по итогам поездок, должны быть исполнены до 1 сентября.

Помимо этого, к четырем школам уже сделаны подъезды, работы ведутся на 13 объектах. Они должны быть завершены к 1 сентября.