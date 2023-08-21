В Ярославской области новый причал начал принимать теплоходы у Толгского монастыря

Состоялась церемония открытия пристани Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 21 августа, в день празднования 709-й годовщины с момента основания Толгского монастыря, состоялась церемония открытия пристани около него. К новому комплексу причалил первый теплоход, на котором приглашенные совершили небольшую обзорную экскурсию.

В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, председатель попечительского совета монастыря Игорь Левитин, глава региона Михаил Евраев, митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, депутаты Государственной Думы Леонид Слуцкий и Анатолий Лисицын, настоятельница Свято-Введенского Толгского женского монастыря игуменья Варвара.

– Паломники приезжают на машинах, на автобусах, приходят пешком и теперь могут комфортно добраться в летний период по Волге. Причал будет удобен для людей, а благодаря установленной подсветке станет еще одним украшением этих мест в вечернее и ночное время, - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Выполнено благоустройство, которое будет продолжено. Займемся подсветкой объектов со стороны Волги. Необходимо еще сделать стоянку для маломерных судов.