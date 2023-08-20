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Общество20 августа 2023 12:00

Ярославцев попросили выбрать фигуру медведя для установки в городе

25 августа жюри определит лучшую работу
Анастасия ГОЛУБЕВА
Местные жители могут проголосовать за понравившуюся работу

Местные жители могут проголосовать за понравившуюся работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте градостроительства ярославцев попросили выбрать фигуру медведя для установки в городе. Жюри определит лучшую конкурсную работу 25 августа, а помочь им в этом могут местные жители, проголосовав в опросе в официальной группе департамента ВКонтакте.

- Четыре автора работали с мая по июль и представили свои произведения, выполненные в образе медведя и предназначенные для установки на территориях общего пользования и даже в качестве дорожных ограничителей, боллардов, - сообщили в департаменте градостроительства.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ