В двух загородных лагерях Ярославской области построят современные корпуса

Два современных одноэтажных корпуса к следующему летнему сезону появятся на территории детского оздоровительно-образовательного центра имени А. Матросова. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область вошла в число победителей проведенного Минпросвещения России отбора субъектов РФ на предоставление в 2024 – 2026 годах субсидий на монтаж быстровозводимых конструкций в организациях отдыха детей и их оздоровления.

– Два современных одноэтажных корпуса, где будут созданы все необходимые условия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, к следующему летнему сезону появятся на территории детского оздоровительно-образовательного центра имени А. Матросова, расположенного в Ярославском районе. Каждый рассчитан на 47 человек. И еще один такой корпус в 2025 году построим для социально-оздоровительного центра «Чайка» в Тутаевском районе, – сообщил губернатор Михаил Евраев. – За счет средств областного и местного бюджетов оборудуем новые здания всем необходимым и благоустроим территорию вокруг них.

Реализация мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей, ведется органами исполнительной власти субъектов федерации по поручению Президента России Владимира Путина.

Правительство области будет продолжать работу по привлечению средств в сферу отдыха и оздоровления детей в рамках действующих федеральных проектов.

Так, ДОЛ имени А. Матросова в этом году стал победителем конкурсного отбора по предоставлению из федерального бюджета гранта в размере 5 млн рублей на организацию профильной инклюзивной смены. А двум загородным лагерям – ООО «ЗОК «Березка» и ООО «Оздоровительный центр «Высоковский бор» – в результате участия в федеральном конкурсе компенсируют затраты на проведение мероприятий по программам дополнительного образования в размере 5%. Загородный оздоровительный комплекс «Березка» также получил грант в размере 387 тысяч рублей на реализацию комплексной программы по развитию творческих способностей детей и молодежи Ярославской области «КвARTал первых». Все это стало возможным, благодаря проделанной правительством региона работе,