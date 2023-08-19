Куда сходить в Ярославле 19 и 20 августа: афиша

В Ярославле пройдет фестиваль "Преображение". ФОТО: yarkremlin.ru

Ярославский музей-заповедник

19 августа

Фестиваль искусства «Преображение»

09.00 – литургия, чин освящения плодов;

12.00, 18.00 – колокольные концерты звонарей;

21.00 – этно-симфоническое действо - мировая премьера Владимира Мартынова «Благая весть». Билеты: от 400 руб.

20 августа

12.00, 16.00 – колокольные концерты;

13.00-16.00 – «Чудесный город Яблокославль» семейная программа со спектаклем уличного театра «Черный квадрат», мастер-классами и встречами со сказками и писателями. Билеты: от 50 руб.

21.00 – литературно-музыкальный спектакль «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». Билеты: от 400 руб.

Церковь Ильи Пророка

19 августа в 14.00 - «Фаворский свет», концерт государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова. Билеты: от 400 руб.

Ярославская филармония

19 августа в 18.00 - концерт «Шедевры европейской и русской классики» в рамках фестиваля искусства «Преображение». Билеты: от 400 руб.

Музей зарубежного искусства

19 августа в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).

Губернаторский дом

20 августа в 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Русские римляне» (при наличии входного билета).

КЗЦ «Мллениум»

19 и 20 августа с 11.00 до 17.00.

Выставки в рамках фестиваля современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени». Билеты: 150 руб.

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

20 августа в 16.00 - финисаж выставок Игоря Сакурова и Александра Александрова. Вас жде изобразительное искусство, общение с авторами и джаз. Выступят Светлана Сорокина и Майнугин-Бэнд. Билеты: 500 руб.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

19 августа

11.00 - мастер-класс по созданию традиционной обережной куклы Доля (Счастливица). Стоимость: 150 руб.

13.00 - прогулка по улицам Ярославля с клубом «Поводог». Маршрут: от парка 1000-летия по Набережной реки Которосль и закончится у часовни иконы Казанской Божьей Матери.

Культурное пространство Textil

19 августа

11.00 - квест для взрослых и детей «Загадки Красного Перекопа»;

14.00 - экскурсия-прогулка по району «Человек красит место». Билеты: от 300 руб.

20 августа

11.00 – «Ткани не растут на деревьях», семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб.

11.30 - аудиопрогулка «Perekop» - маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб.

13.00 – «Мануфактура возможностей», экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб.

14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк». Билеты: от 250 руб. 15.00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.

Ярославский зоопарк

19 августа

День лошади

11.00 - мастер-класс «Я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко...»,

13.00 - викторина «Лошадиные истории».

20 августа

День показательных кормлений животных:

10.00 - водяные черепахи в Ковчеге,

10.30 - лесные птицы в Ковчеге,

11.00 - серый журавль,

11.30 - саймири, сурикаты,

12.00 - тукан черноклювый в Зооэкзотариуме,

14.00 - Еж лесной, белки,

15.00 - Дагестанский тур.

Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле. Вход свободный

Парк 30-летия Победы

19 августа в 11.00 - праздничная программа ко Дню российского флага.

Парк на Даманском острове

19 августа в 12.00 - концертно-развлекательная программа "Эх, яблочко".

Парк «Нефтяник»

19 августа в 12.00 - программа для всей семьи.

ул. Павлова, 2.

Сквер на проспекте Машиностроителей

19 августа в 16.00 - творческая лаборатория шоу группы "Экшн".

Юбилейный парк

19 августа в 18.00 - концерт участников клуба «Ярославская гармоника».

Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»:

19 августа

- 11.00 - городская зарядка,

- 12.00 - Поиск изумрудов с Сонником,

- 18.00 - OPEN Air Бачата/Сальса/Кизомба.

Стрелка

19 августа в 10.00 - фестиваль силовых видов спорта: соревнования спортсменов и спортивно-музыкальное шоу.