В Костромской области водителей-нарушителей будут ловить с помощью дронов

Четыре дрона будут помогать сотрудникам костромского ГИБДД ловить на дорогах нарушителей. ФОТО: УМВД по Костромской области

Четыре дрона теперь будут помогать сотрудникам костромского ГИБДД ловить на дорогах нарушителей.

- Принцип работы беспилотника прост: воздушный патруль фиксирует нарушение на трассе с высоты птичьего полета, а потом доводит правонарушителя до наземного экипажа ДПС. Также, необходимо учесть профилактический эффект – один только вид «воздушного инспектора» должен дисциплинировать водителей, - рассказали о нововведении пресс-службе УМВД по Костромской области.

Дроны, поступившие на службу в полицию, имеют широкоугольную камеру и телевизионный модуль, оборудованы технологией обнаружения препятствий по всем направлениям. Беспилотники могут работать на расстоянии до 32 километров, дальность видеопередачи составляет 15 километров.