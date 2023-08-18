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Иваново18 августа 2023 12:18

Куда сходить в Иванове 19 и 20 августа: афиша мероприятий

Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Иванове в выходные
Полина Вачнадзе
Утро субботу в Иванове начнется с забега на 5 километров. ФОТО: администрация Иванова

Утро субботу в Иванове начнется с забега на 5 километров. ФОТО: администрация Иванова

19 августа, суббота

09:00 – традиционный забег на дистанцию 5 километров,

Сквер Мастеров на набережной реки Уводь у кольца обозрения;

09:30 – открытая тренировка по бегу в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Парк «Харинка»;

09:30 – турнир по баскетболу 3х3 памяти Героя России В.Н.Зозулина,

Спортивная площадка в микрорайоне Московский;

10:00 – открытая тренировка в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Территория физкультурно-оздоровительного комплекса средней школы №8;

Сквер на площади Революции, д.6;

11:00 – занятие по танцам Zumba в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Площадь Пушкина;

12:00 - открытая тренировка по танцам Zumba в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Набережная реки Уводь, спортивная площадка около Дворца водных видов спорта;

12:30 - мастер-класс «Умелые ручки» в рамках программы «Активные каникулы»,

Парк им.В.Я. Степанова (кафе «Волна»);

13:00 - развлекательная программа «Праздник Водяного»,

Парк им.В.Я. Степанова;

14:30 - праздничная программа, посвященная Дню микрорайона Лесное,

ТОС «Лесное» (г. Иваново, ул. Плесская / ул. 1-я Снежная);

15:00 - открытый концерт городского рок-фестиваля «Россия – это мы!»,

Арт-сквер на улице 10 Августа;

16:00 – открытая тренировка баскетбольного клуба «Энергия»,

Дворец игровых видов спорта;

17:00 – развлекательная программа «На главной площади с оркестром»,

Сквер Я.П.Гарелина.

20 августа, воскресенье

12:30 - тематическая музыкальная программа «Краски Лета»,

Парк им. В.Я. Степанова;

14:00 - танцевальная программа «Ретро встречи»,

Парк им. Революции 1905 года.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ