Куда сходить в Иванове 19 и 20 августа: афиша мероприятий

Утро субботу в Иванове начнется с забега на 5 километров. ФОТО: администрация Иванова
19 августа, суббота
09:00 – традиционный забег на дистанцию 5 километров,
Сквер Мастеров на набережной реки Уводь у кольца обозрения;
09:30 – открытая тренировка по бегу в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Парк «Харинка»;
09:30 – турнир по баскетболу 3х3 памяти Героя России В.Н.Зозулина,
Спортивная площадка в микрорайоне Московский;
10:00 – открытая тренировка в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Территория физкультурно-оздоровительного комплекса средней школы №8;
Сквер на площади Революции, д.6;
11:00 – занятие по танцам Zumba в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Площадь Пушкина;
12:00 - открытая тренировка по танцам Zumba в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Набережная реки Уводь, спортивная площадка около Дворца водных видов спорта;
12:30 - мастер-класс «Умелые ручки» в рамках программы «Активные каникулы»,
Парк им.В.Я. Степанова (кафе «Волна»);
13:00 - развлекательная программа «Праздник Водяного»,
Парк им.В.Я. Степанова;
14:30 - праздничная программа, посвященная Дню микрорайона Лесное,
ТОС «Лесное» (г. Иваново, ул. Плесская / ул. 1-я Снежная);
15:00 - открытый концерт городского рок-фестиваля «Россия – это мы!»,
Арт-сквер на улице 10 Августа;
16:00 – открытая тренировка баскетбольного клуба «Энергия»,
Дворец игровых видов спорта;
17:00 – развлекательная программа «На главной площади с оркестром»,
Сквер Я.П.Гарелина.
20 августа, воскресенье
12:30 - тематическая музыкальная программа «Краски Лета»,
Парк им. В.Я. Степанова;
14:00 - танцевальная программа «Ретро встречи»,
Парк им. Революции 1905 года.