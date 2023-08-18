Центр Гаврилов-Яма в будущем украсит фонтан

Михаил Евраев: – Мы стремимся к тому, чтобы во всех районах создавались такие комфортные пространства для жителей и туристов. Фото: Правительство Ярославской области

Проект стал победителем VIII Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, который является частью национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, и реализуемого в регионе правительством области. Сумма гранта – 72,3 млн рублей, планируется софинансирование из регионального и местного бюджетов.

- Проект «Ось городского развития» предусматривает реконструкцию центральной части города: отремонтируют дороги, обустроят освещение, несколько зон отдыха, установят сцену, уникальные малые архитектурные формы, качели и другие элементы для комфортного отдыха жителей и туристов, - сообщает правительство области. - В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. Работы начнутся в следующем году.

– Интересный проект. У этой площади большое будущее. После благоустройства центр города с пешеходным маршрутом станет популярной точкой притяжения. И если здесь появится фонтан, например, сухой или пешеходный, то он еще больше украсит центр города и будет притягивать людей, – отметил Михаил Евраев. – Сегодня мы стремимся к тому, чтобы во всех районах создавались такие комфортные и яркие пространства для жителей и туристов. Это говорит о развитии территорий и Ярославской области в целом.

Михаил Евраев в ходе рабочего визита в Гаврилов-Ям также посетил двор на улице Труфанова, благоустроенный по губернаторской программе «Наши дворы».

– Двор был сделан в июле, все в рамках контрактов. Получилось качественно, красиво, – сказал губернатор. – Поразило отношение жителей, которые сначала объединились для участия в программе «Наши дворы», а сейчас продолжают создавать уют у своих домов. Молодцы! Обязательно надо заявлять о себе и принимать участие в голосованиях по выбору дворовых территорий для благоустройства.

Всего на три объекта губернаторского проекта «Наши дворы» Гаврилов-Ямскому району в этом году выделили более 11 млн рублей. Уже сдана детская площадка в селе Великом и завершается комплексное благоустройство дворовой территории в селе Шопша.