Водителю, сбившему двух детей на набережной Рыбинска, грозит 15 лет колонии

В Рыбинском городском суде начался процесс над 29-летним Иваном Огурцовым, который насмерть сбил двух детей. ФОТО: Ярославский областной суд

В Рыбинском городском суде Ярославской области начался процесс над 29-летним Иваном Огурцовым. 9 апреля этого года пьяный обвиняемый на своем «Форде» выехал на пешеходную зону Волжской набережной Рыбинска и сбил двух двоюродных братьев, которые катались там на велосипеде и самокате. 8-летний мальчик скончался сразу, 10-летний – умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Осознав, что он натворил, Огурцов попытался скрыться с места аварии. Его задержали очевидцы трагедии.

В Рыбинске водитель сбил детей и попытался скрыться с места ДТП. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

- Иван Огурцов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения и сопряженном с оставлением места ДТП, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчине, который сам воспитывает двух детей, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Через несколько дней после аварии городские власти установили на Волжской набережной металлическое ограждение. Об этом заборе рыбинцы, прекрасно зная, что участок опасный, просили давно. Но допросились только после того, как погибли двое ребят.

- Цена этого ограждения – две детские жизни, - написали горожане в соцсетях.

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