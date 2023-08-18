День российского флага в Рыбинске: программа праздника

22 августа в Волжском парке Рыбинска отметят День российского флага. Фото: Администрация Рыбинска

Во вторник, 22 августа, в Волжском парке Рыбинска отметят День российского флага. Праздник начнется в 18:00.

Программа Дня российского флага в Рыбинске:

18:00 - мастер-классы, парад бело-сине-красных сердец, библиодесант, игротека, аквагрим;

18:00-18:30 - поэтический вечер «Литературный причал» от Союза молодых литераторов;

18:00-20:00 - выставка ретроавтомобилей и детской педальной техники от ретроклуба «Мотор»;

18:30-19:30 - молодежный городской пикник от местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых»;

19:00-19:20 - флешмоб «Под флагом России» от молодежного центра «Максимум»;

19:30-20:30 - музыкальный спектакль «Тот, который не стрелял» по произведениям Владимира Высоцкого от Хорошего театра;

20:30-22:00 - кинопоказ под открытым небом, семейный приключенческий фильм «Легенда Орленка» (Россия, 2022, 6+).