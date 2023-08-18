Ярославский завод подарил оборудование элитной дивизии

Технологи рассказали капитану Хлытину об устройстве, использовании и обслуживании водоочистной установки. ФОТО Тамара Cмирнова

Росгвардейцам подарили разработанную и изготовленную заводчанами мобильную водоочистную установку окопно-блиндажного типа. Она отправится на Луганское направление.

Как мы уже рассказывали, автономная компактная водоочистная установка для обеспечения питьевой водой бойцов на передовой была разработана и создана на ярославском предприятии по просьбе военных. Ранее опытные образцы уже прошли испытания на передовой, были переданы военным, а также ярославским собровцам и омоновцам для применения в зоне СВО.

На этот раз свою продукцию ярославцы подарили военнослужащим знаменитой ОДОН - Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Это элитное соединение войск национальной гвардии, базирующееся в Подмосковье, ведет свою историю с 1921 года.

- Станция «УВМ-1600» очищает и обеззараживает воду рек, озер, прудов и других открытых водоисточников от микробов, вызывающих желудочно-кишечные заболевания (дизентерия, брюшной тиф, холера), а также осветляет воду. Очистка производится путем многостадийной физико-химической обработки воды: отделение крупных включений на дисковом фильтре, первичное обеззараживание (хлорирование), коагуляция, флокуляция, отстаивание в тонкослойном отстойнике, фильтрование через кварцевый песок, фильтрование через активированный уголь, вторичное обеззараживание ультрафиолетовым излучением, - рассказали об установке технологи «ЭКОСЕРВИСА».

Капитан Артем Хлытин, получив оборудование, поблагодарил ярославцев. Со своей ротой саперов он много месяцев провел в зоне боевых действий и хорошо знает, насколько важно обеспечивать бойцов качественной водой.

- Думаю, данная установка будет очень полезна военнослужащим для выполнения задач. В зоне СВО чистая вода необходима личному составу. Коллеги с завода провели очень качественный инструктаж. Установка достаточно проста в использовании и обслуживании, в ее устройстве легко разобраться практически каждому бойцу, что и требуется в полевых условиях, - поделился впечатлениями капитан.

Артем рассказал: еще обучаясь в Тюменское высшем военно-инженерном командном училище, он в числе прочей техники изучал и системы водоочистки армейского образца. Они более производительны, но и не такие компактные. Например, войсковая фильтровальная станция ВФС-2,5, предназначенная для использования на полковом уровне, – это целый грузовик с прицепом, а для развертывания такого комплекса требуется площадка размерами не менее 20х30 м. Габариты ярославской «УВМ-1600», изготовленной на «ЭКОСЕРВИСЕ», куда скромнее – два метра в длину и меньше метра в ширину. Такую установку можно разместить в траншее или блиндаже, перевезти в микроавтобусе или пикапе, перенести ее с места на место солдаты подразделения могут даже вручную.

- Мы находимся в зоне СВО по 3-4 месяца, после чего нас меняют сослуживцы. Очередная смена отправится в зону СВО, взяв с собой и ярославскую установку. Начинали мы спецоперацию на Харьковском направлении, теперь находимся на Луганском, переместившись из группировки «Запад» в группировку «Восток». Сейчас в основном занимаемся разминированием местности (мин там много), проверкой и очисткой лесов, охраной освобожденных территорий, поддержанием на них общественного порядка, - рассказал, отвечая на вопрос о задачах, которые сейчас выполняют военнослужащие ОДОН, Артем Хлытин.

- Рады помочь парням. Хочется, чтобы все у них складывалось удачно. И будем рады каждому отзыву о нашей установке – для нас это руководство к действию, чтобы делать свою продукцию максимально удобной для пользователя, эффективной и надежной! - говорили работники «ЭКОСЕРВИСА» провожая бойцов.