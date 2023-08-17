Костромичи могут помочь малоимущим семьям собрать детей в школу

В Костроме скоро начнется традиционная благотворительная акция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме скоро начнется традиционная для конца лета благотворительная акция «Семья помогает семье: соберем детей в школу!». Ее цель – помочь малообеспеченным семьям подготовить школьников к новому учебному году.

Принести можно все, что пригодится детям: школьную и спортивную форму, верхнюю одежду, обувь, канцелярию, предметы гигиены, настольные игры, спортивный и игровой инвентарь.

- Все вещи должны быть новыми или после санитарно-гигиенической обработки, - напомнили в администрации Костромы.

Принять участие в акции, которая пройдет с 21 августа по 9 сентября, могут и простые костромичи, и организации с предприятиями. В городе откроются несколько пунктов сбора вещей:

- в библиотеке №9 в микрорайоне Юбилейный

До 30 августа пункт работает с 10:00 до 14:00, с 1 по 9 сентября - с 11:00 до 14:00. Вещи будут приниматься со вторника по субботу. Более подробную информацию можно узнать по телефону 22-00-14.

- в городском центре обеспечения качества образования на улице Ленина, 84

Пункт работает по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 12:00, по вторникам и четвергам - с 14:00 до 16:00. Контактный телефон: 55-05-12.

- на постоянной основе работает пункт в областном центре социальной помощи семье и детям на улице Крупской, 21

Вещи для помощи семьям здесь принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 53-08-53.