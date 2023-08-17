После отдыха в Ярославской области белгородские дети отправились домой

Михаил Евраев: - Мы приложили все усилия, чтобы дети отдохнули, получили яркие впечатления и больше узнали о нашем регионе. Фото: Правительство Ярославской области

Смены прошли с 4 июня по 17 августа в лагерях «Чайка», имени М. Горького и А. Матросова, а также в социально-реабилитационном центре Тутаева.

– Проводили сегодня домой последнюю группу ребят из Белгородской области. Мы приложили все усилия, чтобы дети отдохнули, получили яркие впечатления и больше узнали о нашем регионе. Судя по их отзывам, у нас получилось, – отметил в сети «Телеграм» губернатор Михаил Евраев. – Всегда рады видеть вас в Ярославской области, поэтому не прощаемся.

Этим летом каникулы в регионе по приглашению губернатора также провели ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. Для более чем 400 детей из подшефного Акимовского района при поддержке Правительства региона был организован отдых в Евпатории.

Отметим, что в областной реестр правительством области включены 532 организации отдыха детей и их оздоровления, из них загородных лагерей – 27, лагерей с дневным пребыванием – 394, профильных лагерей – 83, лагерей труда и отдыха – 21, палаточных лагерей – 7.