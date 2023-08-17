В Ярославской области пройдут поэтический вечер, праздник урожая и Толгин день

21 августа – Толгин день. Фото: Правительство Ярославской области

Жителей Ярославской области в ближайшие дни ждет насыщенная культурная программа. Рассказываем, куда можно сходить с 18 по 21 августа.

На берегу Рыбинского водохранилища пройдет «Стихийное нашествие». 18 – 19 августа гостей ждут поэтический вечер у костра под гитару и выступление «От классики к современности». Также желающие смогут покататься на к атамаранах, вейкбордах, каноэ, сапах, посетить веревочный парк.

- 19 августа в Угличе состоится фестиваль «Урожай», где можно приобрести местные овощи и фрукты и просто хорошо провести время вместе со своей семьей, - рассказали в правительстве региона. - 21 августа – Толгин день. Традиционно в Свято-Введенском Толгском женском монастыре пройдут праздничная программа, посвященная дню обители, богослужения, трапеза и многое другое.