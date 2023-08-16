Развитие адаптивного спорта в Ярославской области Михаил Евраев обсудил с Александром Карелиным

Александр Карелин: - Будем заниматься мониторингом спортивных объектов, проверять их на предмет безопасности и качества предоставляемых услуг. Фото: Правительство Ярославской области

Развитие спорта и новые проекты обсудили в рамках рабочей встреч и главы региона Михаила Евраева с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александром Карелиным.

– Говорили о развитии спорта в Ярославской области, в том числе адаптивного, – рассказал Михаил Евраев. – У нас хорошая хоккейная база, сильная школа борьбы, известный на всю страну педагогический университет имени Ушинского. Их союз, по мнению Александра Александровича, может дать новые возможности для следж-хоккея, адаптивных боевых искусств и других видов спорта, которыми могли бы заниматься люди с ограниченными физическими возможностями, участники СВО, получившие травмы. Поддерживаю это предложение. Наши борцы одними из первых предложили детям из семей участников СВО заниматься бесплатно. Уверен, они подключатся и к восстановительным проектам для ребят с передовой.

Программа визита в Ярославскую область Александра Карелина была организована при поддержке правительства области. В Данилове вместе с сенатором Наталией Косихиной Александр Карелин посетил объекты федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», который в регионе реализует правительство области и обсудил с жителями района наиболее волнующие вопросы.

– Для меня это не первая поездка в Ярославскую область, – цитирует правительство области по итогам организованных им мероприятий мнение Александра Карелина. – С Михаилом Яковлевичем обсудили перспективы развития региона. Серьезная нацеленность у правительства области на инфраструктуру в промышленности, большие планы в сфере туризма и, конечно, социальная сфера. Вместе с органами исполнительной власти региона в рамках партийного проекта будем заниматься мониторингом спортивных объектов, проверять их на предмет безопасности и качества предоставляемых услуг. Уверен, это откроет новые возможности для развития спорта.