В 2023-м направят более 80 млн рублей на поддержку соцпроектов ярославских НКО

Михаил Евраев: - Отрадно, что большинство НКО существуют не на бумаге, а работают на благо ярославцев. Фото: Правительство Ярославской области

Еще 20 млн рублей предоставлено ярославским объединениям – победителям конкурсного отбора Фондом президентских грантов.

С представителями социально ориентированных некоммерческих организаций сегодня встретился губернатор Михаил Евраев. Руководителям десяти СО НКО глава региона вручил памятные сертификаты. В приветственном слове он отметил, что представители гражданского общества всегда пользуются огромным уважением и авторитетом в Ярославской области.

– По самым общим подсчетам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 1700 некоммерческих организаций самой разной направленности. Отрадно, что большинство из них существуют не на бумаге, а работают на благо ярославцев, – сказал Михаил Евраев. – Сегодня в этом зале собрались лучшие представители гражданского общества Ярославской области, кто каждый день своим трудом подставляет плечо помощи тем, кому трудно, кто нуждается в заботе и внимании. Вы делаете жизнь нашего региона ярче, помогаете сохранить нашу культуру, историю и традиции, здоровье подрастающего поколения. Мы знаем и ценим ваш труд!

При поддержке правительства области автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества Ярославской области» реализует патриотический проект «Zа мир без нацизма». Сумма гранта составила 917 тысяч рублей. А региональное отделение Российского фонда милосердия и здоровья продолжит при помощи правительства области благотворительный проект «Доброта в лицах». В его рамках в Ярославле и поселке Некрасовское состоится инклюзивный благотворительный музыкальный спектакль. Вырученные от продажи билетов средства направят на оказание помощи семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

– Такой поддержки мы не видели последние 25 лет. Большое вам спасибо! – обратилась к губернатору председатель правления Ярославского областного отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

Более 2,5 млн рублей предоставлено правительством области на реализацию в регионе интерактивной программы для школьников «Здоровый Я». Участниками выездных мероприятий, которые организует автономная некоммерческая организация «За ЗОЖ», станут не менее 6 тысяч детей в разных районах области.

– Более 100 заявок поступило в этом году на участие в региональных и федеральных конкурсных отборах от ярославских организаций. 56 проектов, ставших победителями, принесут пользу тысячам граждан, – сказал руководитель департамента общественных связей Дмитрий Юнусов. – На средства экономии в этом году проведем еще один региональный конкурс по наиболее востребованным направлениям.

На торжественной встрече подписано соглашение о взаимодействии правительства Ярославской области и ветеранских общественных организаций. Так, региональная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по итогам конкурса проектов в рамках подпрограммы правительства области «Государственная поддержка общественных организаций ветеранов в Ярославской области» получила субсидию в размере 13,3 млн рублей.

– По нашей просьбе и благодаря инициативе главы региона у нашей ветеранской организации появился ресурсный центр с координаторами в 19 муниципальных образованиях. Впервые оказана такая серьезная поддержка за последние десятилетия в регионе и в России, – цитирует правительство области сказанное на мероприятии председателем Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгением Болтовым. – Большое спасибо команде правительства области! Мы будем помогать власти решать все народно-хозяйственные проблемы на нашей территории.