Страховая медицинская компания организовала яркий праздник для детей в оздоровительном лагере

В лагере отдыхает веселая и сдружившаяся «сборная команда». Большинство – дети из Белгородской области. ФОТО: Дмитрий Скобелев

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В один из жарких выходных августа в загородном лагере в Тутаевском районе прошел яркий праздник, спонсором и организатором которого выступил АСП ООО «Капитал МС»– Филиал в Ярославской области. Сейчас в лагере отдыхает веселая и сдружившаяся «сборная команда». Большинство – дети из Белгородской области.

Участники праздника были задействованы в интересной познавательной программе, цель которой – привлечь внимание школьников к ведению здорового образа жизни, правильном питании, вреде алкоголя, курения, а также квесты и танцы под любимую музыку – это не только буря эмоций, но и возможность еще больше сдружиться. А пик праздника – пенная вечеринка на зеленом газоне под ярким солнцем! Хлопья безопасной пены, вылетая из специальной пушки, падают сверху, а на траве вырастают огромные пышные «сугробы», в которых прыгают, купаются, барахтаются, танцуют визжащие от удовольствия дети…

Огромный добрый Чебурашка развлекает детей. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Праздник длился от полдника до ужина. «Под занавес» в гости к детям пришел огромный добрый Чебурашка.

Еще один подарок ждал детей после ужина. Очень кстати в жаркий день пришлось мороженое.

Праздник, организованный Ярославским филиалом «Капитал МС», оставил совершенно незабываемые эмоции у детей. Еще долго они будут делиться впечатлениями, полученные на празднике!

– Все удалось, все получилось, дети веселы и довольны! – прокомментировала нам свои впечатления от праздника чуть уставшая, но счастливая педагог-организатор Анастасия Сивякова. Вместе со школьниками она поучаствовала во всех предложенных им играх. – С такими замечательными нашими детьми у нас всегда все получается! Спасибо огромное "Капитал МС"!

Пенная вечеринка. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Страховая медицинская компания «Капитал МС» желает всем мира, добра!

Почти 30 лет специалисты «Капитал МС» осуществляют организацию доступности медицинской помощи населению Ярославской области, контролируют качество предоставленных услуг и обеспечивают защиту прав застрахованных. Сотрудничество с медицинскими организациями, оперативное предоставление услуг, ответственное отношение к работе, системный подход в обслуживании и высокое качество сервиса – все это обеспечивает постоянный приток новых клиентов. Сегодня Ярославскому филиалу «Капитал МС» доверяют более 600 000 ярославцев.

Позвонить в контакт-центр страховым представителям филиала ООО «Капитал МС» в Ярославской области можно в удобное для Вас время. В часы работы филиала Вам ответит сотрудник, находящийся в Ярославской области, в остальные часы – сотрудник федерального контакт-центра «Капитал МС».

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8 800 100 76 03 – Региональный контакт-центр Ярославской области

8 800 100 01 02 – круглосуточная горячая линия

Адрес Филиала в Ярославской области: г. Ярославль, ул. Советская 30

Сотрудник Капитал МС. ФОТО: Дмитрий Скобелев

АСП ООО «Капитал МС»

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Подарок ждал детей после ужина. Очень кстати в жаркий день пришлось мороженое, которое в «Чайку» передала компания «Айсберри» – крупнейший в России производитель мороженого. Ребятам было интересно узнать, что делают эту вкуснотищу совсем рядом – на самом современном заводе «Айсберри» в соседнем городе Тутаеве, через который школьников и привезли в «Чайку».

«Под занавес» в гости к детям пришел лидер ярославских коммунистов Михаилом Парамонов. КПРФ подарила ребятам спортивный инвентарь, игрушки, настольные игры. И пожелала им долгой дружбы, мира и успехов, яркого лета.