Ростов может стать Великим в конце 2024 года

Михаил Евраев: — Вопрос переименования Ростова в Ростов Великий мы обсуждаем уже более года и эту работу важно довести до логического завершения. Фото: Правительство Ярославской области

В него вошли более 140 человек, в том числе представители органов исполнительной власти, Общественного движения «За Ростов Великий», Общественной палаты Ростовского муниципального района, духовенства, а также активные жители города и ряд местных предпринимателей.

— Вопрос переименования Ростова в Ростов Великий мы обсуждаем уже более года и эту работу важно довести до логического завершения. Сейчас активисты проводят опрос жителей города, который завершится в октябре. Одновременно с этим формируем установленный законом пакет документов, который будет передан в Ярославскую областную Думу нового созыва для принятия соответствующего решения. После чего наши парламентарии направят запрос о смене названия города в Государственную Думу Российской Федерации. Считаю, что поддержку получим на всех уровнях, и Ростов будет носить заслуженное полноценное имя – Ростов Великий, — рассказал губернатор в ходе рабочего совещания с главами муниципальных образований Ярославской области.

Согласно разработанному плану Федеральный Закон о переименовании населенного пункта может быть принят в 3-4 квартале 2024 года, сообщает правительство области.

Также Михаил Евраев отметил важность преобразований в городе и повышения качества жизни ростовцев.

— Люди должны понимать, что перемены происходят не на бумаге. Важно не только город переименовать, важно привести его в порядок. Ремонты дорог и системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и дворов, архитектурная подсветка зданий, инвестиционные и экологические проекты, например, по очистке озера Неро – Ростов не только по названию должен быть великими, но и по форме, и по содержанию. Нам важно совершить этот рывок и важно, чтобы жители знали обо всех переменах в городе, — подчеркнул он.

На важный для горожан вопрос: какие затраты повлечет за собой смена названия города, ответил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин.

— Ответы на запросы в местные и федеральные органы власти по этому вопросу уже получены. Для граждан смена наименования финансовых затрат не несет. Замена паспортов будет производиться по истечению срока их действия. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей затраты потребуются на оплату госпошлины, в случае, если им потребуется внести изменения в уставные документы. В единый государственный реестр юридических лиц изменения будут внесены автоматически, — рассказал он.

«Сейчас в Ростове работают шесть стационарных точек сбора общественного мнения, на которых жители в возрасте от 14 лет, имеющие регистрацию в городе, могут оставить подпись в поддержку инициативы. Также работают молодежные пикеты. За переименование районного центра высказались уже свыше 3500 тысяч ростовцев. В планах – собрать свыше 10 000 подписей», - говорится в сообщении правительства области.