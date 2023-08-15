В Ярославской области больше половины объектов по программе «Наши дворы» находятся в высокой степени готовности

В этом году работы по губернаторской программе «Наши дворы» выполняются на 230 объектах. Фото: Правительство Ярославской области

По губернаторской программе «Наши дворы» выполнено 62% от запланированных работ. Больше половины дворов готовы или находятся в высокой степени готовности.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, полностью завершено благоустройство по 84 проектам, еще 112 – в финальной стадии. Отличился Некрасовский район – он первым закончил работы во всех дворах, участвующих в программе. Его догоняют Ростовский и Большесельский районы.

Однако, по информации департамента региональной политики, есть дворы, в которых работы еще не начинались. На расширенном совещании с главами районов и городских округов губернатор Михаил Евраев потребовал ввести жесткие санкции к тем подрядчикам, которые не показывают положительной динамики.

– Завтра все подрядчики, которые не вышли на объекты, должны получить извещения о расторжении контрактов. Чтобы понимали: все серьезно. У компаний будет 10 дней, чтобы изменить ситуацию. Иначе их ждут реестр недобросовестных подрядчиков и изъятие банковской гарантии, – предупредил Михаил Евраев.

В красной зоне, как отмечалось на совещании, сейчас три двора.

В этом году работы по губернаторской программе выполняются на 230 объектах, дополнительные мероприятия проводят на объектах прошлого года. По поручению губернатора на всех детских площадках устанавливают ограждения, а дворы оснащают камерами видеонаблюдения.

На программу «Наши дворы» в региональном бюджете правительством области на этот год заложено более 600 миллионов рублей.