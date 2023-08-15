В Ярославской области спущен новый причал на воду у Толгской обители

Михаил Евраев: - Главная цель установки причала – это повышение удобства пассажиров и безопасности перевозок. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщило правительство области.

– Причал выполнен в одном стиле с архитектурным ансамблем монастыря, имеет такие же элементы оформления, художественную подсветку, поэтому станет украшением наших волжских берегов в любое время суток, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Но главная цель его установки – это, конечно, развитие водной транспортной инфраструктуры, повышение удобства пассажиров и безопасности перевозок.

Стоимость работ по контракту на изготовление причала составила 28 млн рублей. На период ледостава по решению правительства области во избежание повреждения конструкции комплекс будут перевозить на место зимовки до следующей навигации.

По инициативе Михаила Евраева универсальные понтонные причалы для приема круизных судов, теплоходов и маломерных судов появятся на левом берегу Тутаева, в Угличе, Мышкине, поселке Красный Профинтерн, Пошехонье и Брейтове. Все комплексы под контролям правительства области будут введены в эксплуатацию к открытию сезона навигации в 2024 году.