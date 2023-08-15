Водителям Ярославского АТП и ЯрГЭТ повысят зарплату за работу на старом транспорте

Михаил Евраев: – Таким образом мы будем мотивировать водителей, которые пока работают на старых машинах. Фото: Правительство Ярославской области

По инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева водителям Ярославского АТП и ЯрГЭТ, которые работают на подвижном составе возрастом 10 лет и более, повысят зарплату. С 1 августа она составит 85 тысяч рублей. Для водителей, которые водят автобусы младше 10 лет, – 70 тысяч рублей.

– Таким образом мы будем мотивировать водителей, которые пока работают на старых машинах, – сказал Михаил Евраев. – Почти половину транспорта в области мы уже заменили, поэтапно будем менять дальше. Но нам важно, чтобы качественно обслуживались все маршруты и водители не уходили со старого транспорта, а такая проблема наблюдается.

Процесс обновления подвижного состава в регионе идет в рамках модернизации общественного транспорта, реализуемой правительством области.

Также обновление ждет трамвайное движение. В рамках концессионного соглашения между Правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» будет отремонтировано 45 километров рельсов и закуплено 47 новых трамваев.

- Систему городского общественного транспорта усилят и электробусы. В настоящее время объявлена закупка 38 единиц данного транспорта. Для него идет разработка новых маршрутов, которые позволят разгрузить пассажиропоток на автобусных линиях,- информирует правительство области.

Ранее Михаил Евраев поручил проработать вопрос повышения заработной платы водителей и увеличения выпуска общественного транспорта на маршруты к началу учебного года.

- Также с 1 августа увеличивается заработная плата и ремонтного персонала Ярославского АТП в Ярославле и филиалах и ЯрГЭТ, - сообщает областное правительство. - В сентябре 2022 года заработная плата сотрудников Ярославского АТП была индексирована на 9%.