Минздрав одобрил заявку Ярославской области на строительство детской поликлиники в Рыбинске

Новое здание поликлиники будет 6-этажным, рассчитанным на 300 посещений в смену. Фото: Правительство Ярославской области

Минздрав России одобрил бюджетную заявку правительства Ярославской области на строительство детской поликлиники в Рыбинске и рекомендовал ее для включения в федеральную адресную инвестиционную программу с финансированием в 2024 – 2026 годах. Ранее проектную документацию на на возведение медучреждения одобрила государственная экспертиза - под здание зарезервирован участок на улице Максима Горького. Об этом сообщило правительство области.

– Сейчас получить финансирование в таких объемах очень непросто. И нам приходится отстаивать рыбинскую поликлинику на федеральном уровне. Но работаем планово, шаг за шагом приближаясь к нашим целям, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Если еще в начале года даже рассмотрение заявки было под вопросом, то сейчас мы получили одобрение Минздрава. Следующий шаг – включение объекта в трехлетний бюджет, чтобы получить финансирование и приступить к строительству в ближайшие годы.

«Новое здание поликлиники будет 6-этажным, рассчитанным на 300 посещений в смену. В современном корпусе высококвалифицированную медицинскую помощь смогут получать маленькие пациенты из трех районов города: Зачеремушного, Заволжского и Центрального. Будут предусмотрены условия для комфортного пребывания детей и их родителей: игровая зона, крытая колясочная, автоматические входные двери и многое другое, – все то, что упрощает посещение поликлиники и чего так не хватает нынешним филиалам детской городской больницы», - сообщает правительство области о критерях и социальной значимости поликлиники, заложенной им в бюджетную заявку.