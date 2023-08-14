В Ярославской области разработают новые меры поддержки для инвесторов

Михаил Евраев: – Данная мера поддержки будет распространена на новые организации. Фото: Правительство Ярославской области

Налоговые льготы правительство области планирует расширить для участников инвестиционных проектов в Брейтовском, Большесельском, Даниловском, Любимском, Некоузском, Некрасовском, Пошехонском, Борисоглебском, Мышкинском, Первомайском, Угличском районах, а также в Тутаевском, Гаврилов-Ямском и Ростовском, но без включения городов Тутаев, Гаврилов-Ям и Ростов, где созданы территории опережающего развития.

– Для стимулирования инвестиционной деятельности намерены освободить от уплаты налога на имущество предприятия обрабатывающей промышленности, организации общественного питания и гостиницы. Сейчас анализируем и определяемся, на какой срок – в течение трех или пяти налоговых периодов, – сказал Михаил Евраев. – Данная мера поддержки будет распространена на новые организации. Сегодня на данных территориях практически отсутствует строительство, поэтому будем повышать их привлекательность.

На совещании отмечалось, что в настоящее время от уплаты налога на имущество организаций согласно региональному законодательству освобождается ряд сельхозтоваропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также религиозные организации, детские оздоровительные лагеря, спортивные объекты, почтовые и транспортные организации.

Инвесторы и субъекты МСП, реализующие проекты на территории Ярославской области, пользуются различными мерами поддержки, в том числе правительства области.

Подробно обо всех инструментах поддержки правительства области – на инвестиционном портале региона (https://www.invest76.com).