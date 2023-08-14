Продукция ярославских предприятий представлена на главном мероприятии ОПК России

Михаил Евраев: - Форум предоставляет хорошую возможность нашим предприятиям для демонстрации продукции военного назначения. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские предприятия при поддержке правительства области представляют свою продукцию и технические разработки на главном мероприятии оборонно-промышленного комплекса России – международном форуме «Армия-2023». Как сообщает правительство области, всего на форуме «Армия-2023» почти полторы тысячи предприятий презентуют около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Видеообращение по случаю открытия форума «Армия-2023» участникам и гостям отправил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что форум стал крупнейшим мировым смотром инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества.

– Форум является одной из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники и предоставляет хорошую возможность нашим предприятиям для демонстрации продукции военного назначения, некоторая уже успешно применяется военным ведомством, в том числе в зоне СВО, – подчеркнул губернатор Михаил Евраев.

«Один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО «ОДК-Сатурн» – в составе стенда Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» демонстрирует малоразмерные газотурбинные двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Мобильные радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения дронов представляет АО «Рыбинский завод приборостроения». Ведущие судостроительные предприятия региона – ПАО «ССЗ «Вымпел», ООО «Верфь братьев Нобель» и ООО «Рыбинская верфь» – презентуют штурмовые, патрульные, спасательные и водолазные катера, грузопассажирский паром, нефтеналивной танкер, рыболовный траулер и другие суда. Оптическую технику демонстрирует Ростовский оптико-механический завод, дорожно-строительную – рыбинский «Раскат». ГК «РеалСорб» и ООО «Фарм-Медик» представляют на форуме линейку перевязочных гемостатических средств, предназначенных для остановки массированных кровотечений», - информирует правительство области о проделанной работе по формированию пула ярославских предприятий на выставке.