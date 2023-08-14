В Костромской области ожидаются ливни, град и сильный ветер

В Костроме и Костромской области 14 и 15 августа ожидаются грозы, дожди, в некоторых района – град и ливни. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Костроме и Костромской области 14 и 15 августа ожидаются грозы, дожди, в некоторых района – град и ливни. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду. О разгуле стихии костромичей предупредили в администрации региона, ссылаясь на прогноз центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на автодорогах в связи с метеорологической обстановкой, - сообщили в правительстве Костромской области.

При сильном ветре костромичей попросили не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра.