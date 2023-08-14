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Иваново14 августа 2023 12:54

В Ивановской области будут судить блогера, который в эфире издевался над дочерью

Уголовное дело, возбужденное в отношении истязавшего дочь кохомского стримера, передано в суд
Полина Вачнадзе
Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Кохмы Ивановской области Дмитрия Серова, передано в суд. Скриншот с видео, СКР по Ивановской области

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Кохмы Ивановской области Дмитрия Серова, передано в суд. Скриншот с видео, СКР по Ивановской области

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Кохмы Ивановской области Дмитрия Серова, передано в суд. Треш-стримера обвиняют в истязании над 9-летней дочерью и неисполнении обязанностей по ее воспитанию.

В апреле этого года Дмитрий Серов выложил в сеть видео, снятое в сентябре 2021 года в квартире в городе Кохма. Там отец бьет свою маленькую дочь, не дает ей выйти из кадра и ругается при ребенке матом. Съемки проводились

- Обвиняемый длительное время удерживал дочь, заставляя против воли выполнять требования для интернет-аудитории, лишая возможности покинуть помещение комнаты. При этом обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжал интернет-трансляцию, выражаясь при дочери нецензурной бранью и создавая таким образом психотравмирующую ситуацию для малолетней, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Также во время эфира Дмитрий Серов назвал себя педофилом и признался в сексуальных контактах с детьми. Следователи проверили сказанное блогером. Судя по тому, что обвинение по этому поводу треш-стримеру не предъявлено, информация не подтвердилась.

Происшествия: КРИМИНАЛ