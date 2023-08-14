Юрий Башмет выступит с концертом на главной площади Ярославля

Михаил Евраев: - Каждый визит Юрия Башмета – яркое культурное событие для региона. Фото: Правительство Ярославской области

В его рамках на Советской площади Ярославля под руководством Юрия Башмета пройдет масштабное музыкально-драматическое действо по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

В спектакле примут участие солисты оперы Большого театра, академии молодых певцов Мариинского театра, московского театра «Новая опера», хоровая капелла «Ярославия», государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Фрагменты произведения прочтут народный артист Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова.

– Это оригинальный формат проведения культурных событий в регионе, который используется у нас впервые, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграмм-канале. – Каждый визит Юрия Башмета – яркое культурное событие для региона. Для нас честь принимать выдающихся музыкантов, исполнителей, деятелей театра и кино в Ярославской области. Проект «Большой концерт» станет еще одной возможностью для знакомства наших жителей с разными видами искусства.

Как и все губернаторские культурные проекты, инициированные Михаилом Евраевым, «Большой концерт» зрители могут посетить бесплатно. По информации правительства области, приглашения на мероприятие с 16 августа можно будет бесплатно получить в кассе Ярославской государственной филармонии ежедневно.