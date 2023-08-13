В Ярославской области состоится фестиваль уличного искусства

В наш регион приедут около ста уличных художников со всей России Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области пройдет фестиваль уличного искусства. «Ярстритарт-2023» стартует в конце августа – 28-го числа, а завершится 10 сентября. В наш регион приедут около ста уличных художников со всей России. Своим творчеством они украсят фасады зданий в Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах, а также в Ярославле и Рыбинске.

- Участники создадут работы в своих уникальных стилях на основе выбранного произведения так, чтобы сюжет был узнаваем. Вторая крупная тема для создания муралов — Год педагога и наставника. В программе фестиваля также будут мастер-классы и лекции, - рассказали в правительстве региона.