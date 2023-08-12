Стационарные точки сбора подписей за переименование города открыты в Ростове

Сбор подписей за переименование города в Ростов Великий продолжится на стационарных пунктах сбора мнений горожан. Фото: Правительство Ярославской области

«Инициаторами процесса выступили представители общественного движения «За Ростов Великий!». Общественное движение начало работу полгода назад и объединило более пятидесяти активистов. Энтузиасты планируют собрать более десяти тысяч подписей в поддержку инициативы. Это позволит начать предписанную законодательством процедуру по присвоению Ростову нового названия – Ростов Великий», - поясняет правительство области, кто стал организатором сбора подписей.

– Многие жители нашего региона удивляются тому, что официальное название Ростова до сих пор не изменено. Для большинства он всегда был и есть Ростов Великий. Пришло время официально закрепить это в законе. Поэтому мы организовали движение «За Ростов Великий!» и приступили к сбору голосов. К началу августа нами было собрано около трех тысяч подписей. Работа продолжится на стационарных пунктах сбора мнений горожан. Также по всему городу работают наши волонтеры, – говорится в сообщении правительства области о цели общественного движения через комментарий его участника Ольги Полозововой.

Инициативу, по информации правительства региона, поддержали члены Общественной палаты Ростовского муниципального района и муниципальные депутаты: как рассказал член Общественной палаты Ростовского МР, директор СОШ №4 Сергей Сергеев, сбор подписей, который продлится до середины октября, позволит сформировать четкое понимание, поддерживает или нет население переименование города с более чем тысячелетней историей, уникальным культурным и духовным наследием и очень большим потенциалом.

По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгения Чуркина, правительство региона поддержит переименование Ростова в Ростов Великий в том случае, если горожане в этом заинтересованы.

– Последние годы городу уделяется большое внимание, выделаются значительные средства на его обновление со стороны правительства области и федерации. Строятся новые дороги, благоустраиваются дворы жилых домов, парки и скверы, появляются новые общественные пространства, – сказал Евгений Чуркин. – В этом году стартовало строительство новых очистных сооружений для Ростова, реконструируются сети хозяйственно-бытовой канализации в городе, проводится ряд других мероприятий, направленных на повышение качества жизни горожан. Изменения должны быть комплексными, поэтому, если к концу октября жители выразят свою позицию по вопросу переименования, мы на региональном уровне ее поддержим и обратимся к коллегам из федерации, с тем чтобы официально переименовать Ростов в Ростов Великий. В этом вопросе важно опираться на мнение людей.