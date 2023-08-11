В Кострому привезут мощи великомученика Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца привезут в Кострому вечером 16 августа, в городе они пробудут до 18 числа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощи небесного покровителя всех воинов, великомученика Георгия Победоносца привезут в Кострому вечером 16 августа.

17 августа в 10:00 в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе города перед мощами будет совершен молебен о победе и успешном завершении СВО. Проведет его митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Мощи святого Георгия Победоносца пробудут в Богоявленско-Анастасиином соборе до 19:30 18 августа. В эти дни будут совершаться молебны духовенством костромских храмов по следующему графику:

- 17 августа (четверг), 12:00 – молебен перед мощами совершит духовенство храма Спаса в Рядах Костромы;

- 17 августа (четверг), 14:00 – молебен перед мощами совершит духовенство Златоустовского храма Костромы;

- 17 августа (четверг), 16:00 – молебен перед мощами совершит духовенство храма Спаса на Запрудне Костромы;

- 18 августа (пятница), 10:00 – молебен перед мощами совершит духовенство Александро-Антониновского храма Костромы;

- 18 августа (пятница), 12:00 – молебен перед мощами совершит духовенство собора Воскресения на Дебре Костромы;

- 18 августа (пятница), 14:00 – молебен перед мощами совершит духовенство Свято-Тихоновского храма Костромы.

Мощи Георгия Победоносца побывают в 100 городах России. Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.