Куда сходить в Ярославле 12 и 13 августа: афиша

КП-Ярославль расскажет, куда пойти в выходные, 12 и 13 августа.
Фото: Полина Вачнадзе
Ярославский музей-заповедник
12 августа
11:00, 14:00 - экскурсия в Церкви Николы Надеина. Стоимость: 400 руб.;
13:00 - мастер-класс по созданию браслета-оберега в технике ткачество на бердышке. Пройдет на выставке «Прялка: нити долгой жизни». Стоимость: 500 руб.;
18:00 - концерт солистов хоровой капеллы «Ярославия». Стоимость: 50/80 руб.
12 и 13 августа с 10:00 до 18:00
Игротека в пространстве исторических игр «Бирюльки Холл». Стоимость: 100 руб.
Музей зарубежного искусства
12 августа в 17:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).
Губернаторский дом
12 августа в 17:00 – Музыка сада. Светлана Сорокина & trio с программой Lovely Season: знаменитые джазовые стандарты и популярные песни на разных языках. Билеты: 500 руб. 13 августа в 18:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Русские римляне» (при наличии входного билета).
КЗЦ «Миллениум»
12 и 13 августа с 11:00 до 17:00.
Выставки в рамках фестиваля современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени». Билеты: 150 руб.
Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников
12 и 13 августа с 11:00 до 19:00
- выставка Игоря Сакурова «Стремись к совершенству»;
- выставка Александра Александрова.
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
12 августа в 12:00 - программа «Душа Beatles Rubber Soul» в ярославском битловском музее. Стоимость: 150 руб.
Храм Богоявления Господня
13 августа в 14:30 - концерт хора «Этерия» ЯрГУ им. П. Демидова. Вход свободный.
Культурное пространство Textil
12 августа в 13:00, 15:00 и 17:00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк» в рамках акции «Ночь заводов». Участие бесплатное. Необходима регистрация. 13 августа
11:00 – «Ткани не растут на деревьях», семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб.
11:30 - аудиопрогулка «Perekop», маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб.
13:00 – «Мануфактура возможностей», экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб.
15:00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.
Ярославский зоопарк
12 августа
С 11:00 до 18:00 - праздничная программа к 15-летию Ярославского зоопарка.
13 августа
День показательных кормлений животных: 10:00 - Сима, 10:30 - дрозды, иволга в Ковчеге, 11:00 - эублефары, угольные черепахи, 11:30 - мангусты, белоух игрунки в Зооэкзотариуме, 13:00 - пеликаны, 14:00 - северный олень, 14:30 - лисы.
Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле. Вход свободный:
Парк «Нефтяник» 12 августа в 12:00 - концертная программа «Парковый джаз». ул. Павлова, 2.
Парк на Даманском острове 12 августа в 12:00 - развлекательная программа ко Дню физкультурника.
Парк 30-летия Победы 12 августа в 12:00 - спортивно-развлекательная программа «Мечтай! Твори! Действуй!».
Площадь Юности 12 августа в 11.00 - литературно-игровая программа «Летняя мозаика».
Юбилейный парк 12 августа в 11:00 - спортивно-игровая программа «Будь здоров!». Участников ожидают спортивные площадки, где будут представлены различные виды спорта - бокс, гиревой спорт, самбо, кудо, настольный теннис, стрельба из лука, конный спорт, танцы, шашки и многое другое. проспект Ленина, 24а.
Сквер на проспекте Машиностроителей 12 августа в 12:00 - интерактивная развлекательная программа «Веселые отдыхалки».
Площадка у ДК «Радий» 12 августа в 16:00 - игровое пространство «Лета яркие лучи». В программе: игры с надувным реквизитом, танцы, представление с участием фокусника-иллюзиониста. ул. Щепкина, 8.
Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»:
12 августа - 11:00 - городская зарядка, - 12:00 - Детская развлекательная программа «Пираты на морских берегах», - 13:00 - пенная вечеринка, - 18:00 - OPEN Air
Salsa|Bashata|Kizomba - 21.00 - кинопоказ в купольном шатре. 13 августа в 8:00 - Старт/Финиш RUTS 2023 Ярославль - Бег в удовольствие с культурной начинкой. 0+
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