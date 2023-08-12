Куда сходить в Ярославле 12 и 13 августа: афиша

КП-Ярославль расскажет, куда пойти в выходные, 12 и 13 августа. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославский музей-заповедник

12 августа

11:00, 14:00 - экскурсия в Церкви Николы Надеина. Стоимость: 400 руб.;

13:00 - мастер-класс по созданию браслета-оберега в технике ткачество на бердышке. Пройдет на выставке «Прялка: нити долгой жизни». Стоимость: 500 руб.;

18:00 - концерт солистов хоровой капеллы «Ярославия». Стоимость: 50/80 руб.

12 и 13 августа с 10:00 до 18:00

Игротека в пространстве исторических игр «Бирюльки Холл». Стоимость: 100 руб.

Музей зарубежного искусства

12 августа в 17:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).

Губернаторский дом

12 августа в 17:00 – Музыка сада. Светлана Сорокина & trio с программой Lovely Season: знаменитые джазовые стандарты и популярные песни на разных языках. Билеты: 500 руб. 13 августа в 18:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Русские римляне» (при наличии входного билета).

КЗЦ «Миллениум»

12 и 13 августа с 11:00 до 17:00.

Выставки в рамках фестиваля современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени». Билеты: 150 руб.

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

12 и 13 августа с 11:00 до 19:00

- выставка Игоря Сакурова «Стремись к совершенству»;

- выставка Александра Александрова.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

12 августа в 12:00 - программа «Душа Beatles Rubber Soul» в ярославском битловском музее. Стоимость: 150 руб.

Храм Богоявления Господня

13 августа в 14:30 - концерт хора «Этерия» ЯрГУ им. П. Демидова. Вход свободный.

Культурное пространство Textil

12 августа в 13:00, 15:00 и 17:00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк» в рамках акции «Ночь заводов». Участие бесплатное. Необходима регистрация. 13 августа

11:00 – «Ткани не растут на деревьях», семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб.

11:30 - аудиопрогулка «Perekop», маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб.

13:00 – «Мануфактура возможностей», экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб.

15:00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.

Ярославский зоопарк

12 августа

С 11:00 до 18:00 - праздничная программа к 15-летию Ярославского зоопарка.

13 августа

День показательных кормлений животных: 10:00 - Сима, 10:30 - дрозды, иволга в Ковчеге, 11:00 - эублефары, угольные черепахи, 11:30 - мангусты, белоух игрунки в Зооэкзотариуме, 13:00 - пеликаны, 14:00 - северный олень, 14:30 - лисы.

Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле. Вход свободный:

Парк «Нефтяник» 12 августа в 12:00 - концертная программа «Парковый джаз». ул. Павлова, 2.

Парк на Даманском острове 12 августа в 12:00 - развлекательная программа ко Дню физкультурника.

Парк 30-летия Победы 12 августа в 12:00 - спортивно-развлекательная программа «Мечтай! Твори! Действуй!».

Площадь Юности 12 августа в 11.00 - литературно-игровая программа «Летняя мозаика».

Юбилейный парк 12 августа в 11:00 - спортивно-игровая программа «Будь здоров!». Участников ожидают спортивные площадки, где будут представлены различные виды спорта - бокс, гиревой спорт, самбо, кудо, настольный теннис, стрельба из лука, конный спорт, танцы, шашки и многое другое. проспект Ленина, 24а.

Сквер на проспекте Машиностроителей 12 августа в 12:00 - интерактивная развлекательная программа «Веселые отдыхалки».

Площадка у ДК «Радий» 12 августа в 16:00 - игровое пространство «Лета яркие лучи». В программе: игры с надувным реквизитом, танцы, представление с участием фокусника-иллюзиониста. ул. Щепкина, 8.

Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»:

12 августа - 11:00 - городская зарядка, - 12:00 - Детская развлекательная программа «Пираты на морских берегах», - 13:00 - пенная вечеринка, - 18:00 - OPEN Air

Salsa|Bashata|Kizomba - 21.00 - кинопоказ в купольном шатре. 13 августа в 8:00 - Старт/Финиш RUTS 2023 Ярославль - Бег в удовольствие с культурной начинкой. 0+

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