Куда сходить в Иванове 12 и 13 августа: афиша мероприятий

Одним из главных событий этих выходных в Иванове станет Индустриальная велоночь. ФОТО: администрация Иваново
12 августа, суббота
09:00 - традиционный забег на дистанцию 5 километров,
Сквер Мастеров;
09:30 - открытая тренировка по бегу с тренерами фитнес-клуба в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Парк «Харинка»;
09:30 - Спартакиада среди команд территориальных общественных самоуправлений города Иванова,
Стадион «Текстильщик»;
10:00 - праздничная программа, посвященная Дню микрорайона «Авдотьино»,
Территория школы №14;
10:00 - открытая тренировка с тренерами фитнес-клуба в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Территория физкультурно-оздоровительного комплекса средней школы №8;
10:00 - Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,
База баскетбольного клуба «Энергия»;
10:00 - Фестиваль фермерской продукции,
У торгового центра «Купеческий»;
11:00 – праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-воздушных сил России,
Стадион «Северный» в микрорайоне ПО-14 Иваново;
11:00 – тренировку по мягкому фитнесу в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Сквер на площади Революции, д. 6;
11:00 - патриотическая акция «Внеси свой вклад в Победу!»,
Площадь Пушкина;
12:00 - открытая тренировка по танцам Zumba с инструкторами в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Набережная реки Уводь (спортивная площадка около Дворца водных видов спорта);
15:00 – музыкальная программа «Как прекрасен этот мир!»,
Главная сцена парка им.В.Я. Степанова;
15:00 - открытый концерт городского рок-фестиваля «Россия – это мы!»,
Арт-сквере на улице 10 Августа);
17:00 – развлекательная программа «На главной площади с оркестром»,
Сквер Я.П. Гарелина;
18:00 - концертная программа в рамках проекта «Сцена музыкальных миссий»,
Парк «Харинка»;
20.00 – Фестиваль «III Индустриальная велоночь»,
Старт от Дворца игровых видов спорта.
Воскресенье, 13 августа
10:00 - занятие по основам смешанных единоборств (беговая, разминка и работа в парах) с тренерами в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Стадион «Буревестник»;
12:00 - открытая тренировка по пляжному волейболу в рамках городского проекта «Чемпион 37»,
Пляжная зона парка им.В.Я. Степанова;
12:30 - праздник «Фрукты и овощи наши лучшие друзья»,
Парк им.В.Я.Степанова;
13:00 - познавательно-игровая программа «Вредные и полезные привычки» в рамках программы «Активные каникулы»,
Парк им. Революции 1905 года;
13:00 - музыкальная программа, посвященную Дню строителя,
Сцена парка «Харинка».
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