Куда сходить в Иванове 12 и 13 августа: афиша мероприятий

Одним из главных событий этих выходных в Иванове станет Индустриальная велоночь. ФОТО: администрация Иваново

12 августа, суббота

09:00 - традиционный забег на дистанцию 5 километров,

Сквер Мастеров;

09:30 - открытая тренировка по бегу с тренерами фитнес-клуба в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Парк «Харинка»;

09:30 - Спартакиада среди команд территориальных общественных самоуправлений города Иванова,

Стадион «Текстильщик»;

10:00 - праздничная программа, посвященная Дню микрорайона «Авдотьино»,

Территория школы №14;

10:00 - открытая тренировка с тренерами фитнес-клуба в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Территория физкультурно-оздоровительного комплекса средней школы №8;

10:00 - Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,

База баскетбольного клуба «Энергия»;

10:00 - Фестиваль фермерской продукции,

У торгового центра «Купеческий»;

11:00 – праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-воздушных сил России,

Стадион «Северный» в микрорайоне ПО-14 Иваново;

11:00 – тренировку по мягкому фитнесу в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Сквер на площади Революции, д. 6;

11:00 - патриотическая акция «Внеси свой вклад в Победу!»,

Площадь Пушкина;

12:00 - открытая тренировка по танцам Zumba с инструкторами в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Набережная реки Уводь (спортивная площадка около Дворца водных видов спорта);

15:00 – музыкальная программа «Как прекрасен этот мир!»,

Главная сцена парка им.В.Я. Степанова;

15:00 - открытый концерт городского рок-фестиваля «Россия – это мы!»,

Арт-сквере на улице 10 Августа);

17:00 – развлекательная программа «На главной площади с оркестром»,

Сквер Я.П. Гарелина;

18:00 - концертная программа в рамках проекта «Сцена музыкальных миссий»,

Парк «Харинка»;

20.00 – Фестиваль «III Индустриальная велоночь»,

Старт от Дворца игровых видов спорта.

Воскресенье, 13 августа

10:00 - занятие по основам смешанных единоборств (беговая, разминка и работа в парах) с тренерами в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Стадион «Буревестник»;

12:00 - открытая тренировка по пляжному волейболу в рамках городского проекта «Чемпион 37»,

Пляжная зона парка им.В.Я. Степанова;

12:30 - праздник «Фрукты и овощи наши лучшие друзья»,

Парк им.В.Я.Степанова;

13:00 - познавательно-игровая программа «Вредные и полезные привычки» в рамках программы «Активные каникулы»,

Парк им. Революции 1905 года;

13:00 - музыкальная программа, посвященную Дню строителя,

Сцена парка «Харинка».

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